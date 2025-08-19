Mercedes-Star Russell: „Musste wegen Hamilton zum Psychologen“

George Russell hat offenbart, wie schwer für ihn der Einstieg bei Mercedes 2022 war. Im Podcast „Untapped“ schilderte der 26-Jährige, dass er sich damals psychologische Unterstützung holte – ausgerechnet wegen Teamkollege Lewis Hamilton.

„Ich dachte immer: Ich kann jeden schlagen. Aber ob das wirklich stimmt, weißt du erst, wenn du gegen den Besten aller Zeiten fährst“, erklärte Russell. Gemeint ist Hamilton, Rekordchampion mit sieben WM-Titeln und 105 Siegen.

Um mit diesem Druck klarzukommen, suchte Russell Hilfe: „Eines Tages hatte ich ein langes Gespräch mit meinem Psychologen, wie ich damit umgehen soll, Lewis’ Teamkollege zu sein.“ Sein Schluss daraus: „Wenn ich in die Garage gehe, setze ich mich in MEIN Auto. Es sollte keine Rolle spielen, ob neben mir ein Rookie steht oder ein siebenfacher Weltmeister.“

Überraschend stark gegen Hamilton

Mit dieser Einstellung trat Russell in das interne Duell – und hielt besser mit, als viele erwartet hatten. Zwei seiner bisherigen drei Mercedes-Saisons beendete er vor Hamilton in der Fahrerwertung. Zudem holte er den ersten Sieg für Mercedes im neuen Reglement ab 2022.

„Meine Bilanz gegen frühere Teamkollegen war klar positiv. Ich sagte mir: Wenn ich Lewis in einer Saison schlage, ist das unglaublich“, so Russell. Eigentlich habe er nur gehofft, in „etwa 55 Prozent der Rennen“ vorne zu sein.

Drei Stufen auf einmal

Auch der Wechsel selbst war für Russell ein Kraftakt: „Von Williams ins Mercedes-Werksteam – das war nicht nur ein Schritt, es waren drei Stufen auf einmal.“ Alles sei auf Hamilton zugeschnitten gewesen, dennoch habe er sich schnell eingelebt.

Heute gilt Russell intern als neuer Leader, an der Seite von Nachwuchsfahrer Andrea Kimi Antonelli. Das nächste Kapitel wartet schon bald: Am 31. August kehrt die Formel 1 in Zandvoort aus der Sommerpause zurück.