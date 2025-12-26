Guardiola droht – Haaland steigt auf die Waage und lacht

Stürmerstar Erling Haaland hat beim Festessen über Weihnachten offenbar nicht über die Stränge geschlagen.

Der Star von Manchester City sorgte auf Instagram für Erheiterung bei seinen Fans. Seine Waage zeigt das genaue Gewicht von 94,4 Kilogramm an. "Alles gut!", schrieb der 1,95 Meter große Norweger dazu. Sein Trainer Pep Guardiola hatte die City-Profis vor den Feiertagen gewarnt, mit nicht zu vielen zusätzlichen Kilos wieder aufzutauchen.

Guardiola hatte bestätigt, dass seine Mannschaft am vergangenen Freitag vor dem Duell gegen West Ham United (3:0) auf die Waage gestellt wurde, um einen Vergleichswert zu haben. Er sei dafür verantwortlich, ein Team für die Partie gegen Nottingham Forest zusammenzustellen. Wer mehr als drei Kilogramm zugenommen hat, "wird in Manchester bleiben", warnte der Spanier. Zumindest bei Haaland steht für das Spiel der Skyblues am Samstag (13.30 Uhr) nichts im Weg.

Arsenal vor Schlager noch gegen Brighton

City geht mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Arsenal in die intensiven anstehenden Wochen. Die Gunners sind am Samstag (16.00) zu Hause gegen Brighton im Einsatz, drei Tage später wartet auf die Elf von Mikel Arteta ein weiterer Heimauftritt gegen den Dritten Aston Villa. Villa hält aktuell bei zehn Pflichtspiel-Erfolgen in Serie. Das Team aus Birmingham ist vor dem Schlager gegen Arsenal noch gegen den Vierten Chelsea gefordert.

Der fünftplatzierte Meister Liverpool trifft am Samstag auf das abgeschlagene Schlusslicht Wolverhampton. Gegen die nach 17 Runden bei nur zwei Zählern haltenden Wolves ist ein Sieg für die Reds Pflicht, um die Top drei nicht gänzlich aus den Augen zu verlieren. Die Partie gegen Wolverhampton steht auch im Gedenken an den tödlich verunglückten Diogo Jota. Der Portugiese hatte vor seinem Wechsel zu Liverpool für Wolverhampton gespielt.

Jota-Söhne laufen mit Teams ein

Wie Liverpool bekannt gab, werden zwei Söhne des im vergangenen Juli gemeinsam mit seinem Bruder bei einem Autounfall verunglückten Jota (28) vor Anpfiff mit den Mannschaften einlaufen. Liverpool-Trainer Arne Slot schrieb in einer Botschaft an die Fans: "Das Gefühl des Verlustes wird am Samstag natürlich besonders stark sein, da es das erste Mal ist, dass Diogos englische Teams seit seinem tragischen Tod aufeinandertreffen." Jota hinterließ seine Ehefrau Rute Cardoso, die er zehn Tage vor seinem Tod geheiratet hatte, sowie die drei gemeinsamen Kinder. Seine Nummer 20 wird von Liverpool nicht mehr vergeben.

Für Oliver Glasners Crystal Palace steht am Sonntag (17.30) ein Heimspiel gegen Kevin Dansos Tottenham an. Zuletzt kassierte Palace in der Liga zwei deutliche Niederlagen gegen Leeds bzw. Manchester City mit je drei Toren Unterschied. Als Achter der Tabelle rangiert das Glasner-Team derzeit vier Punkte vor den Spurs, die auf Platz 13 liegen.