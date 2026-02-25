Drama pur in Turin! Galatasaray wirft Juve nach Verlängerungs-Krimi raus

Was für ein Fußball-Krimi im Allianz Stadium! Juventus Turin drehte am Mittwoch in Unterzahl einen Drei-Tore-Rückstand aus dem Hinspiel, nur um in der Verlängerung doch noch k.o. zu gehen.

Juventus Turin startete am Mittwoch im Allianz Stadium die ultimative Mission Wiedergutmachung für das 2:5-Debakel aus dem Hinspiel gegen Galatasaray Istanbul. Manuel Locatelli (37.) hauchte dem italienischen Rekordmeister per Elfmeter erstmals richtig Hoffnung ein. Doch die Aufgabe wurde noch schwieriger, als Lloyd Kelly (49.) kurz nach dem Seitenwechsel mit Rot vom Platz gestellt wurde und die Turiner fortan in Unterzahl agieren mussten.

Wunder von Turin schien greifbar

Trotz der personellen Dezimierung kämpften die Italiener verbissen um die Wende. Federico Gatti (70.) erhöhte auf 2:0, bevor Weston McKennie (82.) das Stadion mit dem Treffer zum 3:0 komplett zum Beben brachte und den Gesamtausgleich herstellte. Damit egalisierte Juve den Drei-Tore-Vorsprung der Türken und rettete sich nach einer heroischen Leistung in die Verlängerung.

Osimhen beendet das Märchen

In der Extraspielzeit schwanden der Alten Dame jedoch zusehends die Kräfte. Galatasaray nutzte die Überzahl eiskalt aus: Victor Osimhen (105.+1) traf zum 3:1-Anschluss, indem er den Ball durch die Beine von Juve-Goalie Mattia Perin schob. Den endgültigen Schlusspunkt setzte Baris Alper Yilmaz (119.), der ebenfalls per Tunnel gegen Perin den 3:2-Endstand markierte und damit den Aufstieg der Türken besiegelte.

Bitteres Aus nach historischem Kampf

Mit einem Gesamtscore von 5:7 verabschiedet sich Juventus Turin aus der Königsklasse. Während Galatasaray den Einzug in das Achtelfinale feiert, bleibt Juve nur der bittere Stolz auf eine unglaubliche Aufholjagd, die am Ende nicht belohnt wurde. Vor allem der Ausschluss von Kelly erwies sich in der entscheidenden Phase der Verlängerung als zu schwere Hypothek für die Italiener.