manuel neuer
© Getty Images

Vor Klassiker

Bayern-Knall: Entscheidung um Manuel Neuer fällt am Freitag

25.02.26, 19:50
Teilen

Manuel Neuer ist derzeit angeschlagen. Ob er am Samstag im Top-Spiel gegen Dortmund im Tor steht, soll am Freitag entschieden werden.

Seit dem 3:0-Auswärtssieg gegen Werder Bremen laboriert Bayern-Keeper Manuel Neuer an einem Muskelfaserriss. Zuerst war sein Einsatz beim Spiel gegen den BVB ausgeschlossen. Doch nun könnte der fünffache Welttorhüter im Klassiker vielleicht doch zwischen den Pfosten stehen.

Laut dem "kicker" fällt die Entscheidung am Freitag. Neuer ist seit zwei Wochen verletzt. Am Montag hat er wieder eine individuelle Einheit auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße hingelegt.

Urbig als Ersatz

Wenn Neuer noch nicht fit sei, übernimmt erneut der Ersatzkeeper Jonas Urbig. Er hat bisher den ehemaligen DFB-Torhüter vertreten. In der zweiten Halbzeit gegen Bremen kassierte er kein Gegentor. Gegen Eintracht Frankfurt musste Urbig zweimal hinter sich greifen.

