Drama in Paris! PSG verteidigt das 3:2 gegen rachsüchtige Monegassen

Paris Saint-Germain geht mit einem knappen 3:2-Vorsprung in das Play-off-Rückspiel gegen AS Monaco. Nach einer dramatischen Aufholjagd im Hinspiel steht der Einzug ins Achtelfinale auf Messers Schneide.

Die Entscheidung um den Aufstieg fällt am Mittwoch (21:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) im Parc des Princes. Das Hinspiel im Stade Louis II bot alles, was das Fußballherz begehrt: Monaco führte früh mit 2:0, doch Luis Enriques Pariser kämpften sich zurück. Matchwinner war Désiré Doué, der mit einem Doppelpack und sechs Toren aus den letzten sechs CL-Spielen zum Pariser Hoffnungsträger avancierte.

Monacos historische Siegesserie gerissen

Die Pleite im Hinspiel war für die Monegassen eine Zäsur: Erstmals überhaupt verlor Monaco ein europäisches Spiel nach einer Zwei-Tore-Führung. Zuvor war der Klub aus dem Fürstentum in 39 solchen Partien ungeschlagen geblieben – eine Serie, die bis ins Jahr 1992 zurückreichte. Trainer Sébastien Pocognoli muss im Rückspiel zudem auf Aleksandr Golovin verzichten, der nach seinem Platzverweis im Hinspiel gesperrt zuschauen muss.

Personalsorgen und Rückkehrer bei Monaco

Während Monaco-Stürmer Folarin Balogun mit fünf Toren aus den letzten sechs CL-Einsätzen brandgefährlich bleibt, plagen Pocognoli Sorgen im Mittelfeld. Maghnes Akliouche ist nach seinem Fehlen gegen Lens fraglich, dafür kehrt Thilo Kehrer in die Innenverteidigung zurück. Auch Ansu Fati steht als zusätzliche Option bereit, um den Rückstand aus dem Hinspiel wettzumachen und die rachsüchtigen Gäste doch noch ins Achtelfinale zu führen.

PSG als Favorit im eigenen Stadion

Paris geht mit breiter Brust in das Duell, da sie fünf der letzten sieben Begegnungen gegen Monaco für sich entscheiden konnten. Achraf Hakimi, der im Hinspiel den wichtigen Ausgleich kurz vor der Pause erzielte, wird erneut eine Schlüsselrolle einnehmen. Luis Enrique kann weitgehend auf sein Erfolgsteam der Vorwoche setzen und will vor heimischer Kulisse nichts mehr anbrennen lassen.