Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
Toni Kroos
© Getty

Überraschend

Paukenschlag: Toni Kroos wirft Icon League hin

25.02.26, 18:26
Teilen

In der legendären Kleinfeld-Liga "The Icon League" kündigt sich ein totales Beben an: Gründer, Präsident und Fußball-Legende Toni Kroos verlässt sein Herzensprojekt. 

Im Dezember letzten Jahres gab es in Wien noch das große Spektakel in der Wiener Stadthalle. Die Icon League von Toni Kroos mit Teams von Legenden, wie David Alaba, Franck Ribery, Antonio Rüdiger oder Kult-Rapper Ski Aggu bestritten in Österreichs Hauptstadt das Finale der gehypten Kleinfeldliga.

Wenige Wochen später brodelt es hinter den Kulissen gewaltig. Gerüchten zufolge soll Gründer und Präsident Toni Kroos genug von dem Projekt haben. Das kommt daher überraschend, weil die Liga mit Entertainment pur von Jahr zu Jahr mehr wächst.

Teilweise kamen über 20.000 Zuschauer in die Hallen, selbst Welt-Gigant Coca-Cola investiert in das schnelllebige Fußball-Spektakel. Anscheinend zu schnelllebig für den 36-jährigen Weltmeister von 2014.

Kroos fehlt bei Events

Der große "The Icon League"-Knall hat sich allerdings bereits angekündigt. Im letzten Jahr war Kroos kaum mehr bei den Events vor Ort, während er in der Anfangsphase sich kaum eine Möglichkeit entgehen hat lassen, die Spielorte aufzusuchen.

Allerdings dürfte er nun keine Zeit mehr haben und die Verantwortungen zurücklegen. Sollte Kroos tatsächlich zurücktreten, wäre Elias Nehrlich, sein langjähriger kongenialer Partner an der Spitze, alleiniger Präsident.

Besonders brisant ist, dass erst am Mittwoch ein neues Team vorgestellt wurde. Bei der Präsentation des Kult-Vereins Eintracht Spandau strahlte Nehrlich selbst im Instagram-Video. Von Kroos hingegen keine Spur, was die Rücktrittsgerüchte weiter anheizt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen