Paukenschlag: Toni Kroos wirft Icon League hin

In der legendären Kleinfeld-Liga "The Icon League" kündigt sich ein totales Beben an: Gründer, Präsident und Fußball-Legende Toni Kroos verlässt sein Herzensprojekt.

Im Dezember letzten Jahres gab es in Wien noch das große Spektakel in der Wiener Stadthalle. Die Icon League von Toni Kroos mit Teams von Legenden, wie David Alaba, Franck Ribery, Antonio Rüdiger oder Kult-Rapper Ski Aggu bestritten in Österreichs Hauptstadt das Finale der gehypten Kleinfeldliga.

Wenige Wochen später brodelt es hinter den Kulissen gewaltig. Gerüchten zufolge soll Gründer und Präsident Toni Kroos genug von dem Projekt haben. Das kommt daher überraschend, weil die Liga mit Entertainment pur von Jahr zu Jahr mehr wächst.

Teilweise kamen über 20.000 Zuschauer in die Hallen, selbst Welt-Gigant Coca-Cola investiert in das schnelllebige Fußball-Spektakel. Anscheinend zu schnelllebig für den 36-jährigen Weltmeister von 2014.

Kroos fehlt bei Events

Der große "The Icon League"-Knall hat sich allerdings bereits angekündigt. Im letzten Jahr war Kroos kaum mehr bei den Events vor Ort, während er in der Anfangsphase sich kaum eine Möglichkeit entgehen hat lassen, die Spielorte aufzusuchen.

Allerdings dürfte er nun keine Zeit mehr haben und die Verantwortungen zurücklegen. Sollte Kroos tatsächlich zurücktreten, wäre Elias Nehrlich, sein langjähriger kongenialer Partner an der Spitze, alleiniger Präsident.

Besonders brisant ist, dass erst am Mittwoch ein neues Team vorgestellt wurde. Bei der Präsentation des Kult-Vereins Eintracht Spandau strahlte Nehrlich selbst im Instagram-Video. Von Kroos hingegen keine Spur, was die Rücktrittsgerüchte weiter anheizt.