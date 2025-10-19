Fußball-Sensation für heimische Fans: Wien wird Austragungsort eines großen Finales.

Fußball-Stars sind im Anflug auf Wien, denn wie soeben bekannt wurde, wird unsere Hauptstadt Austragungsort eines großen Finales. Niemand Geringerer als David Alaba hat die Sensation via Instagram verkündet. Damit kommt nach dem Supercup-Finale in Salzburg 2026 schon heuer die Kicker-Elite nach Österreich und kämpft um einen Titel.

Der 35-jährige Deutsche holt die Elite seiner "The Icon League" nach Österreich. Denn im Dezember steigt das große Finale der Season Three in der Wiener Stadthalle und das Who-is-Who der Kroos-Kumpels kommt nach Wien.

Superstars mit eigenen Teams

David Alaba, Franck Ribéry, Alphonso Davies, Antonio Rüdiger, Martin Harnik sind die Heads der teilnehmenden Teams in der aufstrebenden Liga. Am 8. Dezember steigen noch die Play-ins in Düsseldorf, ehe man in der Wiener Stadthalle am 14. Dezember das große Finale zelebrieren will. Tickets sind ab 15 Euro bereits verfügbar.

Die Icon League ist eine deutsche Hallenfußball-Liga, in der je fünf Spieler am Feld stehen und mit Showelementen für noch mehr Spannung gesorgt wird. Sie wurde 2024 von Toni Kroos und Twitch-Star Elias Nerlich gegründet und hat die spanische Kings League von Ex-Barca-Star Piqué als Vorbild.

Die Spiele werden auf der Plattform Twitch live gestreamt und sorgen für besondere Regeln, wie die laufende "Shot Clock" für noch mehr Spannung und Spektakel. Zusätzlich haben die Fans interaktiv während der Spiele zu interagieren.