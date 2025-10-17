»Komm heim« - Fans fordern Alaba-Rückkehr in die Bundesliga

David Alabas Zeit bei Real Madrid neigt sich dem Ende zu – das ist kein Geheimnis mehr. Kaum verwunderlich also, dass die Gerüchteküche brodelt. Doch ausgerechnet die Meldung über ein mögliches Comeback bei Ex-Klub TSG Hoffenheim bringt das Netz nun richtig auf Touren.

Am Dienstag sorgte das spanische Portal Fichajes für Schnappatmung bei vielen Hoffenheim-Fans. Demnach denken die Sinsheimer über eine Rückholaktion von David Alaba nach – jenem Abwehrchef, der 2011 für ein halbes Jahr als Bayern-Leihspieler das TSG-Trikot trug. Der Grund: Mit Saisonende läuft Alabas Vertrag bei Real Madrid aus – eine Verlängerung gilt als äußerst unwahrscheinlich.

10 Minuten Spielzeit in La Liga

Der ÖFB-Kapitän kommt in dieser Spielzeit gerade einmal auf zehn Liga-Minuten und einen Einsatz in der Champions League. Nach seinem Kreuzbandriss im Dezember 2023 fand der 33-Jährige nie wieder richtig in Tritt. Immer wieder warfen ihn kleinere Verletzungen zurück, sodass er seine Chefrolle in der Defensive der „Königlichen“ abgeben musste. Und auch trotz zahlreicher Ausfälle in der Abwehr – unter anderem bei Antonio Rüdiger, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy, Dani Carvajal und Dean Huijsen – setzt Neo-Trainer Xabi Alonso nur selten auf Alaba.

Bei einer Rückkehr in die Bundesliga müsste der Wiener zwar auf einen Teil seines Gehalts verzichten, doch Spielzeit wäre bei der TSG Hoffenheim garantiert. Dort warten mit Trainer Christian Ilzer und Sportdirektor Andreas Schicker zudem gleich zwei Landsmänner auf ihn. Und auch die Fans würden ihm die Rückkehr wohl nicht übel nehmen – im Gegenteil.

Unter seinem letzten Instagram-Post nach dem historischen 10:0-Sieg gegen San Marino in der WM-Qualifikation meldeten sich zahlreiche TSG-Anhänger zu Wort: „Bitte komm zu uns nach Hoffenheim!“, „Wir vermissen dich hier!“ oder „Hoffe wartet auf dich!“ – die Kommentare sprechen eine deutliche Sprache: Die Fans wünschen sich ihr einstiges Juwel zurück.