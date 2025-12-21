Letztes Rennen vor X-Mas: Schwarz jagt nächsten Sieg

Im Slalom-Klassiker von Alta Badia geht's am Montag (10/13.30 Uhr, ORF1 live) für Marco Schwarz & Co. zum letzten Mal vor Weihnachten um Weltcuppunkte.

„Es ist schon etwas Besonderes“, jubelte Schwarz über seinen siebenten Weltcup-Sieg nach 730 Tagen (Madonna-Slalom am 22. Dezember 2023), seinen zweiten im Riesentorlauf nach dem in Palisades Tahoe im Februar 2023: „Ich bin megahappy.“

Schwarz macht sich auf „Elchjagd“

Am Montag möchte „Blacky“ seinen Flow in den Alta-Badia-Slalom mitnehmen: Auf der Gran Risa steigt um 10 bzw. 13.30 Uhr (ORF1 live) der Slalom-Klassiker. Wer weiß: Vielleicht schenkt sich der 30-jährige Kärntner wie vor zwei Jahren beim Slalom in Madonna im letzten Weltcuprennen vor Weihnachten noch einen Sieg.

Die großen Gejagten sind u. a. Val d‘Isère-Sieger Timo Haugan, dessen Van-Deer-Kollege Henrik Kristoffersen sowie Norwegen-Landsmann Atle Lie McGrath. Auch Lucas Braathen, der beim Slalom-Auftakt in Levi seinen ersten Sieg für Brasilien gefeiert hatte, will noch einen raushauen. Dazu kommen mit Gurgl-Sensationssieger Paco Rassat und dem Levi-Zweitplatzierten Clement Noel zwei Top-Franzosen.

Feller will mit Nur-Slalom-Taktik in die Spur finden

Für den früheren Slalomweltcup-Sieger Manuel Feller geht‘s nach einem völlig verhauten Saisonstart (noch keine Top-10-Platzierung, zuletzt Ausfall in Val d‘Isère um einen versöhnlichen Jahresausklang. Um sich voll auf den Slalom zu konzentrieren, hat Feller den Riesentorlauf gestern ausgelassen.