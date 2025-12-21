Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Letztes Rennen vor X-Mas: Schwarz jagt nächsten Sieg
© gepa

Slalom am Montag

Letztes Rennen vor X-Mas: Schwarz jagt nächsten Sieg

21.12.25, 16:32
Teilen

Im Slalom-Klassiker von Alta Badia geht's am Montag (10/13.30 Uhr, ORF1 live) für Marco Schwarz & Co. zum letzten Mal vor Weihnachten um Weltcuppunkte.

„Es ist schon etwas Besonderes“, jubelte Schwarz über seinen siebenten Weltcup-Sieg nach 730 Tagen (Madonna-Slalom am 22. Dezember 2023), seinen zweiten im Riesentorlauf nach dem in Palisades Tahoe im Februar 2023: „Ich bin megahappy.“

Schwarz macht sich auf „Elchjagd“

Am Montag möchte „Blacky“ seinen Flow in den Alta-Badia-Slalom mitnehmen: Auf der Gran Risa steigt um 10 bzw. 13.30 Uhr (ORF1 live) der Slalom-Klassiker. Wer weiß: Vielleicht schenkt sich der 30-jährige Kärntner wie vor zwei Jahren beim Slalom in Madonna im letzten Weltcuprennen vor Weihnachten noch einen Sieg.

Die großen Gejagten sind u. a. Val d‘Isère-Sieger Timo Haugan, dessen Van-Deer-Kollege Henrik Kristoffersen sowie Norwegen-Landsmann Atle Lie McGrath. Auch Lucas Braathen, der beim Slalom-Auftakt in Levi seinen ersten Sieg für Brasilien gefeiert hatte, will noch einen raushauen. Dazu kommen mit Gurgl-Sensationssieger Paco Rassat und dem Levi-Zweitplatzierten Clement Noel zwei Top-Franzosen.

Feller will mit Nur-Slalom-Taktik in die Spur finden

Für den früheren Slalomweltcup-Sieger Manuel Feller geht‘s nach einem völlig verhauten Saisonstart (noch keine Top-10-Platzierung, zuletzt Ausfall in Val d‘Isère um einen versöhnlichen Jahresausklang. Um sich voll auf den Slalom zu konzentrieren, hat Feller den Riesentorlauf gestern ausgelassen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden