Ski Alpin - Rennkalender
Sportdaten:
marco schwarz
RTL-Klassiker:

ÖSV-Asse  jagen Marco Odermatt

12.12.25, 23:50
Val d‘Isère: Feller greift am Slalom-Sonntag wieder an.

In Val d‘Isère geht die Jagd auf Weltcup-Dominator Marco Odermatt weiter. Den Riesentorlauf am Samstag (9.30/13 Uhr, ORF1 live & Sport24-Liveticker) nimmt der Schweizer als Topfavorit in Angriff, doch Beaver-Creek-Sieger Stefan Brennsteiner und der Sölden-Zweite Marco Schwarz sagen „Odi“ den Kampf an. 

Im Slalom am Sonntag (9.30/13 Uhr, ORF 1 live & Sport24-Liveticker) hat Schwarz die Chance, Gesamtweltcup-Boden gegenüber Odermatt gut zu machen. 

Für Schwarz war Beaver Creek ein Rückschritt

Für den Allrounder waren Super-G (20.)und RTL (22.) in Beaver Creek enttäuschend verlaufen. In Val d‘Isère nimmt Schwarz einen neuen Anlauf: „Die Vorfreude ist riesengroß. Ich freue mich auf den europäischen Schnee, vielleicht mit ein bissl Wasser in der Piste drinnen. Das kommt mir sicher entgegen.“ Der Kärntner bereitete sich mit seinen Kollegen auf der Reiteralm vor, wo sich auch Brennsteiner den letzten Schliff holte und weiß: „Die Dichte ist enorm im Riesentorlauf.“

Neben seinem Weltcup-Premieren-Sieg in Copper Mountain war der 34-Jährige in Sölden und Beaver Creek Vierter, wobei er trotz verlorenem Stock im 1. Durchgang nur vier Zehntel auf Sieger Odermatt verlor.

Feller will im Slalom wieder vorn mitmischen

Im Slalom am Sonntag steht das Comeback von Manuel Feller im Fokus. Der Tiroler hat den Nordamerika-Trip ausgelassen, nachdem er im Gurgl-Slalom lediglich auf Platz 27 gekommen war. Der 33-Jährige nützte die knapp drei Wochen in der Heimat zum Intensiv-Training und meldete sich motiviert zurück.

Der fleißigste österreichische Punktesammler in den beiden bisherigen Saison-Slaloms (Levi, Gurgl) war Fabio Gstrein (41 P.), einen Punkt weniger hat Dominik Raschner auf dem Konto. Dem Tiroler gelang als Gurgl-Sechster das beste ÖSV-Ergebnis.

