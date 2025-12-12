Speed-Doppel in St. Moritz! Können ÖSV-Frauen Vonn stoppen?

In St. Moritz stehen am Wochenende zwei weitere Speed-Rennen an. Nach Lindsey Vonns historischem Sieg folgen am Samstag eine zweite Abfahrt und am Sonntag der erste Super-G der Saison.

In St. Moritz stehen am Wochenende zwei weitere Speed-Rennen an. Nach Lindsey Vonns historischem Sieg folgt am Samstag (10.45 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) die zweite Abfahrt und am Sonntag (10.45 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) der erste Super-G der Saison.

Vonn in Topform

Die 41-jährige Lindsey Vonn gewann am Freitag die erste Abfahrt deutlich vor Magdalena Egger und Mirjam Puchner. Mit ihrem 83. Weltcup-Sieg wurde sie zur ältesten Weltcup-Siegerin aller Zeiten. Jetzt will sie ihre Serie fortsetzen.

Super-G-Premiere am Sonntag

Am Sonntag steht der erste Super-G der Saison auf dem Programm. Vonn hat für ihre letzte Saison Olympiagold als Ziel ausgegeben und dafür mit Aksel Lund Svindal einen "Super-Coach" engagiert.

Egger mit neuem Selbstvertrauen

Magdalena Egger sorgte am Freitag als Zweite für eine Überraschung. Die 24-jährige Vorarlbergerin stand in ihrer siebenten Abfahrt erstmals auf dem Podest und geht mit neuem Selbstvertrauen in die weiteren Rennen.

Puchner als weitere Anwärterin

Mirjam Puchner wurde am Freitag Dritte und will am Samstag eine Revanche. Die Vize-Weltmeisterin von Saalbach 2025 zeigte sich beeindruckt von Vonns Leistung: "Die Lindsey hat noch eine Schaufel draufgelegt."

Weitere ÖSV-Hoffnungen

Conny Hütter verpasste als Sechste knapp das Podest, Nina Ortlieb freute sich beim Comeback nach kompliziertem Unterschenkel-Bruch über Platz zehn. Beide wollen am Wochenende nachlegen.

Große Frage nach Samstag

Die große Frage am Samstag ist, ob jemand die in Topform befindliche Vonn stoppen kann. Die US-Amerikanerin fährt trotz künstlichem Kniegelenk in der "Form ihres Lebens", wie sie selbst behauptet.