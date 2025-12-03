Er wollte zu Dracula: Wanderer plötzlich verschwunden

Die Suche nach dem 18-jährigen George S. aus Großbritannien, der seit dem 23. November im unwegsamen Țigănești-Tal in Siebenbürgen, Rumänien, vermisst wird, geht weiter – bislang jedoch ohne Erfolg.

Der junge Mann, der allein in den rumänischen Bergen wanderte, hat sich dort auf eine abenteuerliche Reise begeben, die nun in einem Albtraum enden könnte.

Das letzte Lebenszeichen von George kam über ein Notruf-112-Gespräch, in dem er mit letzter Kraft mitteilte, dass er erschöpft und unterkühlt sei. Er befand sich zu dieser Zeit in einem Waldabschnitt auf über 2000 Metern Höhe, als die Verbindung plötzlich abbrach. Als die Rettungskräfte und eine Hundestaffel den Ort des Notrufs erreichten, fanden sie nur seinen Rucksack – von George selbst keine Spur.

Durch Schnee und Sturm

Suchteams und Hubschrauber kämpfen sich durch Schnee und Sturm, um den vermissten Wanderer zu finden. Der rumänische Bergrettungsdienst „Salvamont Brașov“ berichtet, dass an einigen Stellen der Schnee über zwei Meter hoch liegt, was die Suchaktion erschwert. Zusätzlich wird eine Drohne mit Thermokamera eingesetzt, um in dem schwer zugänglichen Gebiet nach George zu suchen.

Erschwerte Bedingungen

Die Mutter des Vermissten ist bereits nach Rumänien geflogen, nachdem sie von dem Notruf ihres Sohnes erfahren hatte. Sie wurde von der Nachricht über das Verschwinden ihres Sohnes verständigt, der ohne Vorwarnung seine Universität in Großbritannien verlassen hatte, um allein zu wandern. Trotz der erschwerten Bedingungen gibt es noch Hoffnung, dass George gefunden werden kann.

Berühmte Dracula-Schloss

Die Region rund um das kleine Bran, bekannt durch das berühmte Dracula-Schloss, hat nun eine landesweite Suchaktion gestartet. Dabei wird ein Foto des 18-Jährigen mit der Jacke, die er beim Verschwinden trug, verbreitet. Aber die Suche bleibt wegen des extremen Wetters schwierig, und immer wieder müssen die Teams wegen der Gefahr den Einsatz abbrechen.