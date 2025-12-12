ÖSV-Adler suchen in Klingenthal die Spitze!

Stefan Kraft kehrt motiviert durch die Geburt seiner Tochter in den Skisprung-Weltcup zurück. Der ÖSV-Rekordsieger geht in Klingenthal an den Start, um das Adler-Team wieder an die Spitze zu führen.

Stefan Kraft kehrt motiviert durch die Geburt seiner Tochter in den Skisprung-Weltcup zurück. Der Rekordsieger geht in Klingenthal am Samstag (15.45 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) und am Sonntag (16.00 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) auf der HS140-Schanze an den Start.

Kraft mit frischer Motivation

Der Österreicher hat in Falun seinen 46. Weltcup-Sieg gefeiert und will nun nach einer Pause zurückkehren. Die Geburt seiner Tochter gibt dem erfahrenen Springer zusätzliche Motivation für den Rest der Saison.

Tschofenig sucht bessere Form

Nach einem fulminanten Start in die Saison kam Sand ins Getriebe der österreichischen Superadler-Maschinerie. In Abwesenheit von Kraft kam Gesamtweltcup-Titelverteidiger Daniel Tschofenig zuletzt in Ruka und Wisla nicht über die Plätze 12, 6 und 13 hinaus.

Komplettes Team in Klingenthal

Auch Jan Hörl, Manuel Fettner, Stephan Embacher und Jonas Schuster hoffen, in Klingenthal in die Olympia-Spur zu finden. Maximilian Ortner will derweil beim Continental-Cup-Auftakt in Ruka Selbstvertrauen tanken.