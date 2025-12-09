Baby-Glück für Stefan Kraft: Super-Adler erstmals Vater

Stefan Kraft und seine Frau Marisa sind erstmals Eltern geworden.

Rekord-Adler Stefan Kraft ist erstmals Vater. Der 32-Jährige und seine Frau Marisa sind Eltern einer Tochter, das teilte der Salzburger via Instagram mit.

"Jeder ist gesund und wir sind von Liebe überwältigt", schreibt der erfolgreichste Springer aller Zeiten dazu. Kraft wurde vom ÖSV nach seinem Sieg zum Weltrekord freigestellt, um diesen besonderen Moment nicht zu verpassen.

Den Namen wollte er nicht teilen, jetzt kann er aber rechtzeitig vor Weihnachten zurück in den Weltcup kommen und auch bei der Vierschanzen-Tournee wieder voll angreifen.