Jürgen Klopp
© Getty

Mega-Comeback

Briten kündigen Trainer-Hammer um Jürgen Klopp an

19.02.26, 07:32
Teilen

Der ehemalige Liverpool-Trainer soll auf diesen Job warten. 

Seit Januar 2025 zieht Jürgen Klopp als „Global Head of Soccer“ bei Red Bull die Fäden, doch die Gerüchte um ein Comeback an der Seitenlinie reißen nicht ab. Der ehemalige Liverpool-Coach wurde – trotz öffentlicher Dementi - zuletzt immer wieder mit Real Madrid in Verbindung gebracht.

Die beiden britischen Experten Jeff Stelling und Ally McCoist bringen Klopp hingegen mit einem anderen Job in Verbindung. Auf talkSPORT sind sich beide einig, dass der Deutsche nicht zu Real geht.

Jürgen Klopp
© Getty

Wird Klopp Nationaltrainer?

„Die einzigen Jobs, die ihn reizen würden, wären das deutsche oder das englische Nationalteam“, stellt Stelling klar. McCoist pflichtet bei: Klopp sei in einer Lebensphase, in der ein Nationaltrainer-Posten viel besser zu ihm passe als der tägliche Wahnsinn bei einem Weltklub.

Dabei wird entscheidend, wie die Nationen bei der WM im Sommer abschneiden. Bei einem frühen Aus würden wohl sowohl Julian Nagelsmann als auch Thomas Tuchel wackeln. Dann könnte Klopp tatsächlich ein Comeback als Trainer geben und bei der EM 2028 am Start sein.

