Fußball-Krach: Klopp kontert nach Hoeneß-Attacke

Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern München teilte in den letzten Tagen kräftig aus.

Uli Hoeneß kritisierte vor wenigen Tagen die Rolle von Jürgen Klopp bei Red Bull. Das Bayern-Urgestein, das sich selten ein Blatt vor den Mund nimmt, stellte klar, dass für Klopp die Managerrolle nicht passt und er auf die Trainerbank gehört.

Starker Kritikpunkt war auch, dass sich Klopp nicht um Leipzig kümmern könne, wenn er auch in Salzburg oder Brasilien gefragt ist und alle Orte persönlich bereist. Kurze Zeit später tauchte der ehemalige Liverpool-Coach in Cortina bei den Olympischen Spielen auf und reagierte auf die Aussagen.

Klopp hält gegenüber BILD fest, dass er Hoeneß zwar respektiert, allerdings nicht der Meinung sei, die Hoeneß vertritt. Der 58-jährige Ober-Bulle versucht dabei sogar die Lage zu beruhigen. Klopp: "Seine Meinung muss ja nicht immer deckungsgleich mit meiner sein. Und in diesem Fall sehe ich es ein bisschen anders..." Begeisterung über die getätigten Behauptungen des Bayern-Urgesteins sieht aber definitiv anders aus.