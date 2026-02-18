Alles zu oe24VIP
Winterspiele
Olympia-Star casht an einem Tag mehr als Manuel Feller (33) in der ganzen Saison
Olympia-Star casht an einem Tag mehr als Manuel Feller (33) in der ganzen Saison

18.02.26, 11:23
Beim Vergleich mit dieser Olympionikin zieht unser ÖSV-Star klar den Kürzeren. 

Der finanzielle Kassensturz bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand sorgt für offene Münder: Freestylerin Eileen Gu (22/China) spielt in einer ganz eigenen Geld-Liga – und lässt Österreichs Ski-Star Manuel Feller (33) wie einen „Geringverdiener“ aussehen! 

Die unglaubliche Zahl: 23 Millionen Dollar!

Es ist der Gagen-Wahnsinn: Eileen Gu sahnt pro Jahr unglaubliche 23,1 Millionen US-Dollar ab. Zum Vergleich: Unser Slalom-König Manuel Feller kassierte in seiner absoluten Rekord-Saison (als er die kleine Kristallkugel holte) rund 329.000 Euro an Preisgeldern.

Das bedeutet: Was sich Kitz-Sieger Feller in einem ganzen Winter auf der Weltcup-Piste zusammenfährt, verdient Eileen Gu locker an einem einzigen Vormittag bei einem Shooting für Marken wie Louis Vuitton, Gucci oder Porsche! 

Sport nur als Neben-Schauplatz

Grund: Während Feller und Co. auf Sponsoren wie Raiffeisen oder Atomic angewiesen sind, ist Gu ein globales Luxus-Phänomen: Preisgeld-Peanuts: Nur mickrige 100.000 Dollar ihres Vermögens stammen aus dem Sport. Model-Gage: Als Gesicht von Weltmarken und IMG-Model kassiert sie Millionen-Gagen für ein einziges Lächeln in die Kamera. Zwei Welten: Gu bedient den US-Markt UND den Mega-Markt China – eine Goldgrube! 

Feller: "Weit weg von 7 Millionen Euro"

Manuel Feller selbst gab 2024, angesprochen auf seinen Werbewert, offen zu: „Ich bin weit weg von sieben Millionen Euro im Jahr.“ Zwar ist der Tiroler die stärkste Werbefigur Österreichs (Werbewert ca. 7 Mio. €), doch was am Ende auf seinem Konto landet, ist nur ein Bruchteil davon. Vor allem im internationalen Vergleich.

