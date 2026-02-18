Paukenschlag: Sebastian Vettel plant Comeback als Verstappen-Teamkollege

Ex-Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel plant laut eigenen Aussagen sein Comeback.

2022 hat der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel seine ruhmreiche Karriere beendet. Ganz mit dem Motorsport gebrochen hat der mittlerweile 38-Jährige allerdings nie. Zuletzt wurde sein Name immer wieder bei Red Bull als möglicher Nachfolger von Helmut Marko ins Gespräch gebracht. Nun dürfte allerdings klar sein, wieso aus diesem Job nichts wurde.

Denn scheinbar bastelt der Heppenheimer heimlich an seinem Comeback. Wie Vettel auf ServusTV verraten hat, möchte er mit niemand Geringerem als Max Verstappen als Teamkollege wieder nach Siegen greifen. Der Traum vieler Red-Bull-Fans könnte scheinbar schon bald wahr werden. Ein Sieger-Team mit den beiden Bullen-Weltmeistern Verstappen und Vettel.

Konkrete Gespräche

Konkret geht es dabei um einen Start beim legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Vettel bestätigt, dass er mit dem Niederländer "in regelmäßigem Austausch" sei. "Wir haben schon vor ein paar Jahren gesprochen, dass wir, wenn es einmal passt, einmal Le Mans zusammen fahren", plaudert Vettel die konkreten Pläne aus.

Wann es soweit ist, steht allerdings noch in den Sternen. 2026 ist zeitgleich zum Langstrecken-Klassiker das Formel-1-Wochenende in Barcelona. Ob sich der Start 2027 ausgeht, hängt wohl vom Rennkalender der Formel 1 ab. Im Hintergrund laufen allerdings die Vorbereitungen auf den Motorsport-Knaller und das große Vettel-Comeback.