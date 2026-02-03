Formel-1-Hammer: Superstar warnt überraschend vor IHM

Die ersten Testfahrten nach der großen Reglementänderung in Barcelona sind absolviert, jetzt kommt eine überraschende Warnung der Superstars.

Vergangene Woche fuhren die Formel-1-Teams die ersten Runden in ihren neuen Autos. Die Testfahrten in Barcelona waren großteils unter Ausschluss der Öffentlichkeit und dürften noch keine großen Aufschlüsse gegeben haben, wer in der kommenden Saison zu den Top-Teams zählen wird.

Mercedes absolvierte in Spanien über 500 Runden, Aston Martin hingegen konnte oder wollte nur 50 Runden drehen. Dabei war das Team von Star-Designer und Neo-Teamchef Adrian Newey Berichten zufolge 4 Sekunden langsamer als die Top-Zeit von Rekord-Weltmeister Lewis Hamilton im Ferrari.

Klar ist, dass die Teams noch nicht alles gezeigt haben, was sie dann tatsächlich leisten können. Die Experten sind sich allerdings einig, dass Mercedes wieder zurück zu alter Stärke gefunden hat. Bereits nach den Tests kündigte George Russell an, dass er auf ein WM-Duell mit Max Verstappen im Red Bull hofft.

Überraschender Geheim-Tipp

Doch nun warnen die Fahrer vor allem vor einem Team und es ist überraschenderweise nicht Mercedes. Vielmehr warnt vor allem Russell vor Aston Martin mit Lance Stroll und Altmeister Fernando Alonso.

Es ist erstmals seit seinem Wechsel von Red Bull ein vollständiges Auto von Newey, der damit auch ein Jubiläum feiert. Es ist das insgesamt 25. Formel-1-Auto, das von ihm entwickelt wurde. Sonderlob dafür gab es von Russell: "Aston Martin ist wohl beim Design am meisten herausgestochen", zeigt sich der 27-jährige Brite beeindruckt.

Warten auf Auftakt

Dem Silberpfeil-Star zufolge schauen die meisten zwar darauf, wer das schnellste Auto hat, aber das wird man erst beim Auftakt in Australien von 6. bis 8. März herausfinden. Noch dazu wird der britische Traditionsrennstall ab heuer mit Honda-Motoren beliefert, mit denen Newey bereits bei Red Bull enorme Erfolge erzielen konnte.

Während die grünen Flitzer in Barcelona noch im Verborgenen blieben, wird man sich bei den ersten offiziellen Tests in Bahrain (11. - 13. Februar und 18. - 20. Februar) vermehrt auf der Strecke zeigen und sich erstmals mit den anderen Teams messen.