Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Motorsport-News F1-Wertungen F1-Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Motorsport-News
  4. Formel 1
Max Verstappen und Kelly Piquet
© Getty Images

Er war erst 19

"Katastrophe": Verstappen-Freundin packt über erste gemeinsame Nacht aus

24.01.26, 11:40
Teilen

"Absolut keine magische Nacht": Das erste Zusammentreffen der beiden war wohl kein Erfolg.

Seit 2020 sind Formel-1-Star Max Verstappen und Kelly Piquet zusammen, im Vorjahr krönte Töchterchen Lily das Glück des Paares. Der Holländer lernte das um 8 Jahre ältere Model aber bereits 2016 kennen. Über die erste gemeinsame Nacht packte Piquet nun auf Instagram aus.

Die 37-Jährige zeigt anlässlich des Social-Media-Trends, sich mit Bildern an die Zeit von vor zehn Jahren zu erinnern, einen Schnappschuss der beiden. Dazu schreibt sie: „Ich lernte diesen Mann kennen. Schon am nächsten Tag sagte er mir, ich sei die Liebe seines Lebens.“

Zusammen fanden die beiden damals aber noch nicht. „Ich hatte an dem Abend absolut keine magische Nacht. Aber irgendetwas Glückliches lag in der Luft.“ In den Kommentaren schreibt Piquet dann noch: „Ich würde sagen, eine absolute Katastrophe.“ Was genau passiert ist, wollte sie aber nicht verraten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden