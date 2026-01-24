"Katastrophe": Verstappen-Freundin packt über erste gemeinsame Nacht aus

"Absolut keine magische Nacht": Das erste Zusammentreffen der beiden war wohl kein Erfolg.

Seit 2020 sind Formel-1-Star Max Verstappen und Kelly Piquet zusammen, im Vorjahr krönte Töchterchen Lily das Glück des Paares. Der Holländer lernte das um 8 Jahre ältere Model aber bereits 2016 kennen. Über die erste gemeinsame Nacht packte Piquet nun auf Instagram aus.

Die 37-Jährige zeigt anlässlich des Social-Media-Trends, sich mit Bildern an die Zeit von vor zehn Jahren zu erinnern, einen Schnappschuss der beiden. Dazu schreibt sie: „Ich lernte diesen Mann kennen. Schon am nächsten Tag sagte er mir, ich sei die Liebe seines Lebens.“

Zusammen fanden die beiden damals aber noch nicht. „Ich hatte an dem Abend absolut keine magische Nacht. Aber irgendetwas Glückliches lag in der Luft.“ In den Kommentaren schreibt Piquet dann noch: „Ich würde sagen, eine absolute Katastrophe.“ Was genau passiert ist, wollte sie aber nicht verraten.