Horner-Hammer: DANN kehrt er in die Formel 1 zurück

Der ehemalige Red-Bull-Teamchef Christian Horner hat sich nun erstmals zu den Übernahme-Gerüchten zu Wort gemeldet.

Christian Horner ist seit gut einem halben Jahr ohne Job. Der langjährige Teamchef von Red Bull wurde nach dem Krisen-Start im Sommer überraschend entlassen. Immer wieder wurde berichtet, dass die Trennung alles andere als einstimmig erfolgt sei.

Während die Bullen mittlerweile einen kompletten Neustart hingelegt haben und der neuen Formel-1-Saison, die im März in Australien startet, entgegenfiebern, werden immer wieder Gerüchte laut, dass Horner mit einer Investment-Gruppe daran arbeitet, sich bei einem der Teams in der Motorsport-Königsklasse einzukaufen.

Nun gab der 52-jährige Brite "The Independent" ein Interview. Darin verrät er, dass er das Gefühl habe, dass er "in der Formel 1 noch einiges zu erledigen" habe. Allerdings will er scheinbar den Saisonstart noch abwarten.

Warten auf Saisonstart?

Denn ab der kommenden Saison tritt das neue Reglement in Kraft und die Teams wissen noch nicht, wer die gravierenden Änderungen am besten umgesetzt hat. Die Resultate der ersten Testfahrten vergangene Woche in Barcelona blieben geheim.

Für Horner ist eines klar: "Ich komme nur zu einem Team zurück, mit dem ich gewinnen kann." Er vermisst zwar das tägliche Geschäft, kann sich allerdings auch einen vorzeitigen Ruhestand jetzt schon vorstellen.

"Ich würde nur zurückkehren, wenn sich die richtige Gelegenheit bietet, mit großartigen Menschen zusammenzuarbeiten und in einem Umfeld zu arbeiten, in dem alle gewinnen wollen und diesen Wunsch teilen", meint er in dem Interview weiter.