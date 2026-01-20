Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 35.500 aktien down -2.74% Andritz AG 69.70 aktien down -2.45% BAWAG Group AG 134.70 aktien down -1.03% CA Immobilien Anlagen AG 24.540 aktien down -1.45% CPI Europe AG 15.370 aktien down -2.23% DO & CO Aktiengesellschaft 197.80 aktien down -1.84% EVN AG 27.200 aktien down -2.51% Erste Group Bank AG 104.00 aktien down -0.38% Lenzing AG 24.650 aktien down -2.76% OMV AG 48.400 aktien down -1.14% Oesterreichische Post AG 32.450 aktien down -0.92% PORR AG 32.300 aktien down -1.82% Raiffeisen Bank Internat. AG 36.920 aktien down -0.32% SBO AG 30.950 aktien down -0.96% STRABAG SE 78.50 aktien down -3.56% UNIQA Insurance Group AG 15.440 aktien down -2.89% VERBUND AG Kat. A 60.45 aktien down -2.18% VIENNA INSURANCE GROUP AG 66.00 aktien down -2.08% Wienerberger AG 27.300 aktien down -2.01% voestalpine AG 38.280 aktien down -2.64%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Unternehmen
Herbert Eibensteiner
© APA

"Reformen fehlen"

CO2-Zertifikate! voestalpine-CEO warnt vor Industrie-Abwanderung

20.01.26, 10:00
Teilen

CEO Eibensteiner fordert rasche Reparaturen beim CO2-Grenzausgleichssystem und Verlängerung der CO2-Freizertifikate. Dekarbonisierungsprojekt "greentec steel" im Zeitplan.

Ohne rasche Strukturreformen und verlässliche Rahmenbedingungen droht der europäischen Industrie eine weitere Abwanderung, warnt voestalpine-CEO Herbert Eibensteiner. Er verlangte am Montagabend in einem Hintergrundgespräch leistbare Energie, schnellere Genehmigungen und Unterstützung durch die österreichische Regierung in Brüssel bei der Umsetzung von "Reparaturen" beim CO2-Grenzausgleichssystem CBAM und der Verlängerung der CO2-Freizertifikate.

Zwar begrüßte Eibensteiner, dass Industriepolitik, Wettbewerbsfähigkeit und Energiepreise stärker in den Fokus rücken. Entscheidend sei aber eine rasche und pragmatische Umsetzung. "Andernfalls droht eine weitere, dramatische Abwanderung der europäischen Industrie und damit ein dauerhafter Verlust von gut bezahlten Arbeitsplätzen", sagte er.

Eibensteiner: Temporäre Beihilfen reichen nicht

Als Schritte in die richtige Richtung nannte er unter anderem die Verlängerung der Strompreiskompensation, einen befristeten Industriestrompreis sowie Verfahrensbeschleunigungen bei Umweltverträglichkeitsprüfungen. Temporäre Beihilfen könnten strukturelle Maßnahmen jedoch nicht ersetzen, zentral seien unter anderem "CBAM-Reparaturen" (Carbon Border Adjustment Mechanism) und eine Verlängerung der CO2-Freizertifikate.

Die voestalpine verweist darauf, dass der Konzern in den letzten zehn Jahren 5,6 Mrd. Euro in Österreich investiert habe. Auch das Dekarbonisierungsprojekt "greentec steel" komme gut voran, sagte Eibensteiner. "Wir haben bereits mehr als 500 Mio. Euro investiert und werden die Bauarbeiten in Linz und Donawitz bis 2027 abschließen." Bis 2029 will die voestalpine damit die CO2-Emissionen gegenüber 2019 um bis zu 30 Prozent senken. "Das Projekt liegt mit einem Investitionsvolumen von rund 1,5 Mrd. Euro nach wie vor im Kosten- und Zeitplan. Und dies obwohl zum Beispiel die Lohnkosten massiv gestiegen sind."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden