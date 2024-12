Die Kunst des Gastgebens: Tipps für die Weihnachtstage

Die Vorweihnachtszeit ist voller Einladungen. Wenn Sie in diesem Jahr selbst Gäste empfangen, hat Star-Gastgeberin Ulli Simonis die besten Tipps für Sie.

Die Weihnachtstafel ist weit mehr als nur ein Ort zum Essen – sie ist das Herzstück der Festtage, an dem Familie und Freunde zusammenkommen. Mit liebevoll gestalteter Dekoration wird sie zur Bühne für unvergessliche Momente. Farben, Materialien und Beleuchtung schaffen eine warme, einladende Atmosphäre, die die Magie von Weihnachten widerspiegelt. Der Weihnachtstisch ist ein Ort, an dem Geschichten geteilt, Lachen ausgetauscht und besondere Erinnerungen geschaffen werden.

Die Atmosphäre an diesem Tisch trägt wesentlich dazu bei, die Magie der Festtage spürbar zu machen. Ein guter Gastgeber vermittelt auch das Gefühl von Wärme, Geborgenheit und Gemeinschaft.

Denis Chaput Simonis Edition. Champagner, der zu 60 % aus den drei vorangegangenen Ernten und zu 40 % aus Reserveweinen (4/5 Jahre alt) besteht.

Trends für die Tafel

Die diesjährige Tafel besticht durch schlichte Eleganz gepaart mit natürlichen Elementen. Farbtrends wie gedecktes Grün, Creme und Gold setzen moderne Akzente, während natürliche Materialien wie Leinen und Holz eine gemütliche Note hinzufügen. Nachhaltigkeit steht ebenfalls im Fokus: Upcycling-Ideen und Dekoelemente aus der Natur, wie Tannenzweige oder Trockenblumen, sorgen für einen individuellen Stil. Kombiniert mit zeitlosen Klassikern wie edlem Porzellan und hochwertigen Stoffen entsteht ein harmonisches Gesamtbild.

Für den Mittelpunkt der Tafel eignet sich ein weihnachtliches Arrangement: Ein Mix aus Kerzen, Tannenzweigen und dekorativen Elementen wie Christbaumkugeln oder kleinen Skulpturen zieht Blicke auf sich, ohne die Gespräche zu stören.

Tipps und Ideen für den Gastgeber

Ulli Simonis, eine der bekanntesten Gastgeberinnen Wiens, weiß, worauf es ankommt: Atmosphäre, Herzlichkeit und Vorbereitung. Mit ihrem Bistro, Feinkostladen und Catering-Service hat sie ein feines Gespür für die Kunst des Empfangens entwickelt. Ihr Geheimnis für ein gelungenes Fest? „Das perfekte Menü beginnt immer mit einem kühlen Glas Champagner“, erklärt sie und betont, wie wichtig es ist, dass sich die Gäste wirklich wohlfühlen.

Ulli Simonis weiß, worauf es ankommt: „Atmosphäre, Herzlichkeit und Planung“. In ihrem Marco Simonis Bistró & Shop im 1. Bezirk (Dominikanerbastei 10) beglückt sie ihre Gäste mit Spezialitäten.

Frühe Planung

Frühe Planung und durchdachte Details nehmen den Stress aus der Vorbereitung. Für Simonis ist das ideale Weihnachtsmenü keineswegs in Stein gemeißelt: „Es ist jenes, das mit Liebe gekocht wird – die Möglichkeiten sind endlos.“ Festliche Eleganz, Kerzen und eine einladende Tafel dürfen dabei nicht fehlen.

Der richtige Gästemix

Auch der richtige Gästemix macht ein gelungenes Fest aus. Eine Sitzordnung sei nicht immer notwendig, könne jedoch hilfreich sein, um die Dynamik zu steuern. Besonders am Herzen liegt ihr ein Gästebuch: „Jahre später ist es ein genauso schönes Erlebnis durch die Einträge zu blättern, wie Fotos anzusehen.“

Geschenk für die Gäste

Ulli Simonis betont, wie bedeutsam ein kleines Präsent für die Gäste ist. Es muss nichts Großes oder Teures sein – vielmehr zeigt es, dass man die Anwesenheit und die Gesellschaft jedes Einzelnen besonders wertschätzt. Ein kleines, liebevoll ausgewähltes Geschenk hinterlässt einen bleibenden Eindruck und vermittelt das Gefühl, etwas wirklich Besonderes zu sein. So wird aus einem Festessen nicht nur ein kulinarisches, sondern auch ein emotionales Highlight, das lange in Erinnerung bleibt.

Beeindruckende Tafel

Eine beeindruckende Weihnachtstafel beginnt also mit einer klaren Planung. Entscheiden Sie sich zunächst für ein Farbkonzept, das als Leitfaden für die gesamte Dekoration dient. Eine Tischdecke in neutralen Farben bietet eine ideale Basis, auf der Accessoires wie Läufer, Servietten und Platzsets in kontrastierenden Tönen arrangiert werden können.

Die richtige Beleuchtung

Die Beleuchtung spielt eine zentrale Rolle: Verwenden Sie Kerzen in verschiedenen Höhen, ergänzt durch dezente Lichterketten, um eine warme, einladende Atmosphäre zu schaffen. Blumenarrangements oder ein festliches Mittelstück – etwa eine mit Tannenzweigen, Orangen und Zimtstangen dekorierte Schale – verleihen der Tafel eine persönliche Note. Kleine Details wie handgeschriebene Platzkarten oder individuell gestaltete Gastgeschenke zeigen, wie viel Mühe Sie sich gegeben haben. Auch das Arrangement des Geschirrs und Bestecks sollte durchdacht sein: Positionieren Sie diese nach klassischer Etikette und lassen Sie zwischen den Tellern genug Raum, damit die Tafel nicht überladen wirkt.

Simonis’ Tipp für Weihnachten: „Das Fest mit den Liebsten feiern – mit guten Gesprächen, Vertrauen und Geborgenheit.“ So wird der Weihnachtsabend zur unvergesslichen Feier der Zusammengehörigkeit.