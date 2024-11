× Platzsparende Weihnachtsdeko: Tipps für kleine Wohnungen

Auf Weihnachten freuen wir uns schon das ganze Jahr. Mit entsprechender Deko machen wir es uns in dieser Zeit besonders festlich und gemütlich. Und das geht auch mit wenig Platz. Wir zeigen die schönsten weihnachtlichen Dekoideen für kleine Wohnungen.

Der erste Schnee ist gefallen, der verführerische Duft frisch gebackener Kekse liegt in der Luft, und die Straßen erstrahlen bereits in festlichem Glanz: Weihnachten steht vor der Tür und so langsam juckt es uns in den Fingern, unser Zuhause zu dekorieren. Doch die Suche nach passender Weihnachtsdekoration kann im Internet schnell überwältigend werden. Oft wird man dort mit großen, pompösen Dekoartikeln konfrontiert - auch ein Weihnachtsbaum nimmt nicht gerade wenig Platz ein. Insbesondere in kleineren Wohnungen lässt sich das meiste nur schwer umsetzen. Auf die Weihnachtsdeko muss man auf begrenztem Raum allerdings nicht verzichten. Es gibt viele (platzsparende) Dekoideen, die für die richtige Atmosphäre sorgen und auch in kleinen Zimmern zur Geltung kommen. Wir verraten die besten Tipps, wie das gelingt.

Weihnachtsdekoration: Tipps für kleine Wohnungen

Weihnachtsbaum zum Aufhängen

Ein klassischer Weihnachtsbaum beansprucht oft viel Platz im Wohnraum. Warum also nicht eine platzsparende Alternative ausprobieren? Ein an der Wand aufgehängter Weihnachtsbaum ist eine kreative und stilvolle Lösung. Mit ein paar Ästen, Schnüren und etwas Tannengrün lässt sich im Handumdrehen ein individuelles Wandbäumchen gestalten. Weihnachtskugeln und Lichterketten verleihen ihm den letzten Schliff. Der besondere Vorteil: Nach den Feiertagen bleibt Ihnen das lästige Aufkehren von Tannennadeln erspart.

Hängender Adventkranz

Ein traditioneller Adventkranz kann auf kleinen Tischen schnell wuchtig wirken und wertvollen Platz einnehmen. Die Lösung? Hängen Sie ihn einfach an die Decke! Diese platzsparende Variante ist nicht nur praktisch, sondern auch ein wunderschöner Blickfang. Besonders charmant wirkt es, wenn geschmückte Tannenzweige, Christbaumkugeln oder Sterne in unterschiedlichen Höhen von der Decke hängen.

Weihnachtsdeko auf der Fensterbank

© Getty Images ×

Wenn Tischflächen und Regale bereits voll sind, bietet die Fensterbank eine ideale Bühne für stimmungsvolle Weihnachtsdeko. Ob Kerzen, kleine Figuren oder Lichterketten – hier können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Wichtig: Wählen Sie ein Fenster, das nicht regelmäßig geöffnet werden muss. So bleibt Ihre Deko ungestört und erspart Ihnen mühsames Umräumen.