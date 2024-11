× Stromfresser: So sparen Sie bei der Weihnachtsbeleuchtung viel Geld

In der Weihnachtszeit erstrahlen Fenster, Balkone und Gärten in festlichem Lichterglanz. Ein Anblick, der die Herzen wärmt, aber auch die Stromrechnung in die Höhe treiben kann. Doch mit ein paar Tricks können Sie bei der festlichen Beleuchtung viel Geld sparen.

Lichterketten, Sterne und Figuren tragen zur festlichen Atmosphäre bei und gehören zur Adventzeit einfach dazu. Doch die Weihnachtsbeleuchtung kann sich schnell als Stromfresser entpuppen – muss sie aber nicht. Mit den richtigen Tipps können Sie Energie und Geld sparen, ohne auf die festlichen Lichter verzichten zu müssen.

Die wohl effektivste Methode, Stromkosten zu senken, ist der Umstieg auf LED-Beleuchtung. LEDs verbrauchen bis zu 90 % weniger Energie als herkömmliche Glühbirnen und halten zudem deutlich länger. Während herkömmliche Lichterketten meist mehrere hundert Watt benötigen, kommen LEDs mit nur wenigen Watt aus. Achten Sie beim Kauf auf das Energieeffizienzlabel und wählen Sie Produkte mit dem Hinweis „warmweiß", um das klassische, gemütliche Lichtgefühl zu erhalten. Zeitsteuerung Lassen Sie Ihre Weihnachtsbeleuchtung nicht rund um die Uhr brennen. Mit Zeitschaltuhren können Sie festlegen, wann die Lichter angehen und wann sie wieder ausgehen – zum Beispiel nur in den Abendstunden. Eine Beleuchtung von 17:00 bis 22:00 Uhr reicht oft aus, um den festlichen Glanz zu genießen und gleichzeitig Energie zu sparen. Moderne Smart-Home-Systeme bieten noch mehr Flexibilität und ermöglichen es, die Beleuchtung per App zu steuern. Solarleuchten für den Außenbereich Für den Garten oder Balkon sind solarbetriebene Weihnachtslichter eine clevere Alternative. Diese speichern tagsüber Sonnenenergie und leuchten abends kostenlos. Die Anschaffungskosten sind zwar etwas höher, machen sich aber durch den komplett stromfreien Betrieb schnell bezahlt. Stromfresser entlarven Besitzen Sie noch Lichterketten, die seit Jahren im Einsatz sind? Dann lohnt sich ein genauer Blick auf den Energieverbrauch. Alte Modelle können deutlich ineffizienter sein. Eine neue LED-Lichterkette mag zunächst teurer erscheinen, spart aber langfristig bares Geld. Weniger ist mehr © Getty Images × Manchmal sorgt weniger Dekoration für eine größere Wirkung. Statt das gesamte Haus in ein Lichtermeer zu tauchen, setzen Sie gezielt auf Highlights: ein geschmückter Baum im Garten, ein Fensterrahmen aus Lichtern oder eine leuchtende Krippe. Das spart nicht nur Strom, sondern unterstreicht auch den Stil Ihrer Weihnachtsdekoration.