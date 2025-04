× Vollmond am 13. April: 3 Sternzeichen erhalten eine wichtige Lektion

Am 13. April 2025 steht gegen 2.22 Uhr ein Vollmond im Zeichen Waage am Himmel. Das Vollmond-Horoskop hält so einige Lektionen parat. Vor allem drei Sternzeichen stehen vor Herausforderungen.

Der Vollmond am 13. April, auch bekannt als "Pink Moon", bringt nicht nur romantische und belebende Energien mit sich, sondern sorgt auch für Klarheit und Aufbruch. Während die Natur im Frühling erblüht, wird auch das innere Gefühlsleben vieler Menschen in Bewegung versetzt. Für drei Sternzeichen bedeutet dieser Vollmond jedoch mehr als nur emotionale Höhenflüge – er fordert sie heraus, wichtige Lektionen zu lernen und sich mit verborgenen Themen auseinanderzusetzen. Besonders für jene, die zuletzt mit intensiven Umbruchprozessen zu kämpfen hatten, ist dieser Vollmond ein Moment der Wahrheit. Vollmond im Zeichen Waage Für drei Sternzeichen wird dieser Vollmond besonders herausfordernd. Der Einfluss des Vollmondes aus dem Zeichen Waage beleuchtet jene Themen, die schon lange im Verborgenen schlummerten, und zwingt diese Sternzeichen, sich mit Konflikten und ungelösten Gefühlen auseinanderzusetzen. Diese Phase könnte mit einer gewissen Unruhe und emotionalen Achterbahnfahrten verbunden sein, die jedoch letztlich als Chance für einen Neuanfang und persönliche Weiterentwicklung genutzt werden können. Welche Sternzeichen sind zum April-Vollmond davon betroffen? "Pink Moon" am 13. April 2025: Herausforderungen für Krebs, Jungfrau und Steinbock Krebs (21. Juni – 22. Juli) Kosmische Lektion: Achten Sie auf Ihre Grenzen und schenken Sie sich selbst die Fürsorge, die Sie so gerne anderen geben. Der Vollmond am 13. April bringt für den sensiblen Krebs eine wichtige Phase der Selbstfürsorge. Dieses Zeichen, bekannt für seine einfühlsame Art, wird nun dazu aufgerufen, mehr auf sich selbst zu achten und das Gleichgewicht zwischen Geben und Empfangen zu finden. Es wird besonders wichtig sein, die eigenen Bedürfnisse zu erkennen und zu wahren. Krebs-Geborene haben die Gelegenheit, ihre Beziehungen zu hinterfragen und zu klären, welche wirklich unterstützend und nährend sind. Jungfrau (23. August – 22. September) Kosmische Lektion: Befreien Sie sich von der Last der Perfektion und finden Sie mehr Gelassenheit. Für die Jungfrau stellt der Pink Moon eine Herausforderung dar, da dieses Zeichen oft dazu neigt, hohe Erwartungen an sich selbst und ihr Umfeld zu stellen, was zu einem ständigen Streben nach Perfektion führt. Der Vollmond fordert Jungfrau-Geborene dazu auf, diese Suche nach Fehlerfreiheit loszulassen und die Schönheit im Unvollkommenen zu entdecken. Es ist eine Zeit, in der sie den Druck abbauen können, indem sie sich selbst und anderen mehr Verständnis und Empathie entgegenbringen. Steinbock (22. Dezember – 19. Januar) Kosmische Lektion: Lernen Sie, mehr auf Ihre innere Welt zu hören und emotionale Nähe zuzulassen. Für Steinböcke bringt der Vollmond am 13. April überraschende Klarheit in ihren beruflichen und persönlichen Beziehungen. Lange bestehende Blockaden, die ihre Weiterentwicklung bisher behindert haben, beginnen sich aufzulösen. Diese Phase fordert Steinböcke dazu auf, ihre Emotionen mehr zuzulassen und tiefere, emotionalere Verbindungen einzugehen. Besonders in der Liebe können nun wichtige Fortschritte erzielt werden, die für zukünftige Beziehungen entscheidend sind.