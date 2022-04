× 62-jährige Tirolerin seit Mittwoch vermisst

Pkw der Frau gefunden – es läuft eine Suchaktion.

St. Johann in Tirol. Eine 62-jährige Tirolerin wird in St. Johann in Tirol seit Mittwochabend vermisst, ihre Tochter erstattete laut Polizei eine Abgängigkeitsanzeige. Es läuft eine Suchaktion. Die Mutter sei am Mittwoch zu einem Treffen mit einer Freundin verabredet, aber dann nicht erreichbar gewesen. Die Tochter habe sie bereits am Abend des Vortages nicht mehr erreichen können.

Nach einer eigenständigen Suche der Angehörigen fanden diese den Pkw der Frau im Bereich "Römerhof" in St. Johann in Tirol, wo sich auch eine beliebte Wanderroute der Mutter befinde. Ihr Mobiltelefon war außer Betrieb.

Polizei startete Suchaktion

Die Polizei startete daraufhin eine Suchaktion, an der 18 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Johann in Tirol, 29 Einsatzkräften der Bergrettungen St. Johann in Tirol und Kitzbühel, drei Polizeistreifen und 9 Suchhunde beteiligt waren. Weiters wurden Drohnen hinzugezogen. Die Suche blieb vorerst ergebnislos und wurde um 23.30 Uhr abgebrochen. Sie soll um 7.00 Uhr heute fortgesetzt werden.

Die Frau sei mit einer schwarzen Kilimanjaro-Wanderhose, knöchelhohen Wanderschuhen (blau, grün - eher dunkel) und einer blauen Regenjacke bekleidet. Die Polizei bittet um Hinweise.