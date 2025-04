× Vollmond am 13. April: 3 Sternzeichen sollten den Neustart in der Liebe wagen

Vollmond in der Waage = Zeit für Liebe, Balance und emotionale Klarheit! Besonders 3 Sternzeichen sollten jetzt Schluss machen mit alten Gefühlen. Welche Zeichen jetzt den perfekten Neustart unbedingt wagen sollten? Das lesen Sie hier.

Liebe liegt in der Luft – und zwar nicht nur, weil der Frühling gerade seine volle Flirt-Power entfaltet, sondern auch, weil der Vollmond am 13. April in der Waage steht. Und das bedeutet astrologisch: Zeit für Balance, Erneuerung und emotionale Klarheit.

DIESE 3 Sternzeichen sollten den Neustart in der Liebe wagen

Besonders für drei Sternzeichen ist jetzt der perfekte Moment gekommen, um in Sachen Liebe mal ordentlich aufzuräumen. Ja, genau – die Gedanken an den oder die Ex? Können Sie bitte ganz liebevoll, aber bestimmt, Richtung Vergangenheit verabschiedet werden.

1. Waage - Vollmond im eigenen Zeichen

© Getty Images ×

Liebe Waagen, Sie sind der Star dieses Vollmonds – immerhin findet er direkt in Ihrem Zeichen statt! Das Universum dreht für Sie gerade die emotionale Diskokugel auf volle Lautstärke. Aber bevor Sie sich in die nächste Romanze stürzen oder den einen Tinder-Match doch noch mal treffen, sollten Sie sich fragen: Hängen da noch alte Gefühle rum wie ein ungeladener Partygast? Wenn ja, dann raus mit dem Ballast! Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um sich emotional neu aufzustellen.

2. Widder – die Flirt-Saison ist eröffnet

© Getty Images ×

Kaum ist der Frühling da, blühen die Widder auf wie Tulpen auf Koffein. Und mit dem Vollmond in der Waage – also Ihrem Gegenzeichen – kommen die Gefühle so richtig in Schwung. Widder, Sie sind gerade in Bestform, was Charme, Anziehungskraft und Flirtlaune angeht. Aber Achtung: Wer mit einem Auge noch in der Vergangenheit schielt, sieht nicht, wer da gerade mit dem anderen flirtet! Wagen Sie den Sprung. Nicht zurück, sondern vorwärts – in neue Gespräche, neue Kontakte, vielleicht sogar ein neues Herzklopfen.

3. Fische – Zeit, das emotionale Gepäck abzustellen

© Getty Images ×

Fische lieben es, in Erinnerungen zu schwimmen. Schön und gut – aber dieser Vollmond sagt: „Zurückschwimmen ist jetzt keine Option mehr!“ Gerade, wenn Sie jemand Neues kennenlernen (und das ist gut möglich zurzeit!), dann lassen Sie diese Person auch bitte Sie erleben – und nicht die „Ich + emotionaler Rucksack“-Version. Die kosmische Energie hilft Ihnen, sanft aber bestimmt loszulassen, was war. Und zu erkennen, was jetzt sein darf. Und das könnte ziemlich schön werden.