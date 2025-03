Trennung in Sicht: Warum unglückliche Paare oft noch zwei Jahre zusammenbleiben

Diese Länder sind mit ihrem Liebesleben am zufriedensten In welchen Ländern liegt am meisten Liebe in der Luft? Das Marktforschungsunternehmen Ipsos hat es mit seinem Love Life Satisfaction Index 2025 herausgefunden! Fast 24.000 Menschen aus 30 Ländern wurden zu ihrem Liebes- und Sexualleben befragt.