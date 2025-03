Neuer Datingtrend: Warum Singles jetzt „Book Boyfriends“ suchen

Liebe Singles, packen Sie den Kindle aus und legen Sie die Lesebrille bereit – die Welt hat einen neuen Dating- Trend, und der kommt direkt aus den Seiten Ihrer Lieblingsromane: Der "Book Boyfriend"!

Statt auf den nächsten "Bad Boy mit Commitment-Issues" reinzufallen, sehnen sich immer mehr Singles nach einem Partner mit Tiefgang, Gefühl und einer Prise literarischer Romantik. Zumindest legen das neue Tinder-Daten nahe: Die Erwähnung des Begriffs "Book Boyfriend" in Tinder-Bios ist 2024 um satte 47 % gestiegen. Und weil das noch nicht reicht, verzeichnete der Begriff im Februar 2025 einen weiteren Anstieg um 38 % im Vergleich zum Vorjahr. Kurz gesagt: Wer liest, liebt besser. Oder zumindest häufiger.

Datingtrend: Was ist ein "Book Boyfriend"?

Der Begriff stammt aus der Welt der Romantik-Bestseller und beschreibt eine literarische Figur, die alles hat, was sich Leser:innen von einem Traumpartner wünschen: Charme, Witz, Tiefe – und vermutlich perfekt zerzaustes Haar. Kein Wunder also, dass sich immer mehr Menschen einen solchen Partner auch im echten Leben wünschen. Tinder-Bios wie "Just a book girl looking for her IRL book boyfriend ❤️" oder "Trying to be your perfect book boyfriend" zeigen, dass sich der Trend nicht nur auf Frauen beschränkt. Männer entdecken ebenfalls, dass ein bisschen literarischer Feinschliff beim Dating nicht schaden kann.

Gen Z setzt auf Gefühl und Tiefgang

Besonders bei der Gen Z kommt der Trend gut an: Rund 40 % der "Book Boyfriend"-Bios auf Tinder stammen von jungen Singles im Alter von 18 bis 25 Jahren. Die Botschaft ist klar: Oberflächliche Flirts und toxische Beziehungsdynamiken sind out – reflektierte, einfühlsame Partner:innen sind in! Psychologin und Dating-Expertin Pia Kabitzsch erklärt: "Book Boyfriends verkörpern häufig die Ideale von Attraktivität und emotionaler Tiefe. In einer Welt, in der viele nach erfüllten Beziehungen suchen, bieten sie eine gefahrlose Romantik und können zum Träumen einladen." Mit anderen Worten: Mr. Darcy ist zurück – und hat Tinder installiert.

Woher kommt dieser Hype? Ein großer Dank geht an die BookTok-Community auf TikTok, die unermüdlich über ihre literarischen Schwärme diskutiert und regelmäßig hitzige Debatten darüber führt, welcher Romanheld das Zeug zum perfekten Partner hat. Ob es der sanfte Gentleman aus einem Regency-Roman ist oder der verschlossene, aber doch liebenswerte Held einer Dark-Romance-Story – BookTok sorgt dafür, dass unsere romantischen Standards literarisch geprägt werden.

Realität vs. Roman: Tipps für die richtige Balance im Datingleben

So schön die Vorstellung eines perfekten "Book Boyfriends" auch sein mag – es ist wichtig, die eigene Erwartungshaltung realistisch zu halten. Denn so gut Mr. Darcy auch auf Papier funktioniert, so unpraktisch wäre es vermutlich, wenn jemand in der realen Welt erst nach 200 Seiten zu seinen Gefühlen stehen würde. Deshalb gibt Tinder gemeinsam mit Pia Kabitzsch drei Tipps, wie man sich von Buch-Romanzen inspirieren lassen kann, ohne völlig unrealistische Erwartungen zu entwickeln:

Nutzen Sie "Book Boyfriends" als Orientierung: Überlegen Sie sich, welche Werte und Eigenschaften Ihnen in einer Beziehung wirklich wichtig sind.

Lesen Sie bewusst Bücher mit gesunden Beziehungsdynamiken: Empathische, kommunikative Partner gibt es auch im echten Leben.

Vergessen Sie nicht, dass echte Menschen Ecken und Kanten haben: In Romanen wird viel idealisiert.

Ob Sie selbst ein "Book Girl" oder ein "Book Boyfriend" sind – der Trend zeigt, dass sich immer mehr Singles eine tiefgründige, ehrliche und romantische Beziehung wünschen.