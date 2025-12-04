Alles zu oe24VIP
„Gilmore Girls“-Stars kündigen Enthüllungsbuch über Kultserie an
© Getty Images

Kultserie

„Gilmore Girls“-Stars kündigen Enthüllungsbuch über Kultserie an

04.12.25, 10:07
Teilen

„Gilmore Girls“-Fans aufgepasst: Lauren Graham und Serien-Schöpferin Amy Sherman-Palladino schreiben gemeinsam ein neues Enthüllungsbuch. 

Gute Nachrichten für alle, die „Gilmore Girls“ immer noch als emotionalen Support brauchen: Die Today Show hat am 3. Dezember exklusiv bestätigt, dass "Lorelai"-Darstellerin Lauren Graham und Serien-Schöpferin Amy Sherman-Palladino gemeinsam an einem ganz neuen Buch über die Kultserie arbeiten. 

Ein neues Kapitel für Stars-Hollow-Fans 

Natürlich erscheint das Buch im Herbst. Wann sonst? Alles andere wäre eine Schande. Aber bevor Sie sich zu früh freuen: Der Release ist für den Herbst 2027 geplant. Außerdem gibt es noch keinen offiziellen Titel, aber feststeht: das Buch wird die Leserinnen und Leser hinter die Kulissen der beliebten Serie führen. Das Buch erscheint bei Celadon Books und soll zeigen, wie eine Serie über eine Kleinstadt mit schnellen Dialogen zum weltweiten Kult wurde. 

Wer denkt, es gäbe bereits genug „Gilmore Girls“-Lesestoff, irrt nicht - aber dieses Buch verspricht mehr. Laut Pressemitteilung wartet eine Mischung aus Witz, persönlichen Einblicken und bisher unveröffentlichten Geschichten. Graham und Sherman-Palladino blicken zurück auf ihre kreative Partnerschaft, ikonische Setmomente und alles, was Stars Hollow so besonders gemacht hat. 

„Gilmore Girls“-Stars kündigen Enthüllungsbuch über Kultserie an
© Getty Images
 

Lauren Graham freut sich riesig: „Ich freue mich riesig, mit Amy zusammenzuarbeiten und den Lesern all unsere Geschichten aus den besonderen Jahren der Dreharbeiten zu ‚Gilmore Girls‘ zu erzählen - beim ersten und zweiten Mal!“ Für Fans ist das Ganze fast wie ein neuer Besuch in Stars Hollow: gemütlich, witzig, ein bisschen nostalgisch und garantiert mit schnellerem Tempo als ein Gespräch im Kaffeehaus von Luke.

„Gilmore Girls“-Stars kündigen Enthüllungsbuch über Kultserie an
© Getty Images

Bis zur Veröffentlichung bleibt also genug Zeit, die Serie zum 27. Mal zu rewatchen - rein aus Recherchegründen natürlich.

Top Magazin-Stories

