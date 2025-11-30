Eröffnung Ausbau der Kinderbetreuung in Nussdorf/Traisen

Am Freitag wurde der Ausbau der Kinderbetreuung in Nussdorf ob der Traisen feierlich eröffnet. Drei neue Gruppen samt Nebenräumen und einem zweiten Bewegungsraum wurden an den bestehenden 3-gruppigen NÖ Landeskindergarten angebaut.

Die bestehende eingruppige Tagesbetreuungseinrichtung samt Nebenräumen wurde neu situiert. „Die ,blau-gelbe Betreuungsoffensive‘ ist die größte familienpolitische Initiative in der Geschichte des Landes Niederösterreich. Der Ausbau der Kinderbetreuung ist eine Investition in frühkindliche Bildung und gleichzeitig werden die Eltern bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf tatkräftig unterstützt. Danke an Bürgermeister Patric Pipp und seinem Team aus Politik und Verwaltung, dass die Marktgemeinde tatkräftig in die Familien investiert und ich freue mich, dass wir dieses Projekt mit Mitteln des NÖ Schul- und Kindergartenfonds unterstützen können. Mit diesem Projekt setzen wir gemeinsam einen bedeutenden Schritt, um unseren Kindern die bestmöglichen Rahmenbedingungen für eine gute Entwicklung und eine liebevolle Betreuung zu bieten“, so Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Das Projekt wird über den Schul- und Kindergartenfonds mit einer Zinsförderung in Höhe von über 1 Million unterstützt.