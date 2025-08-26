"Gilmore Girls"-Sensation: Neuer Film kommt

Ein neuer Film ist derzeit im Entstehen und soll zum großen Jubiläum herauskommen.

Diese Serie ist absoluter Kult! Von 2000 bis 2007 lief "Gilmore Girls" in sieben Staffeln im TV. Noch heute erfreut sich die Serie vieler Fans.

Doku

Nun gibt es gute Neuigkeiten. Wie US-Medien berichten, soll die Serie rund um Lorelai und Rory Gilmore zurückkommen. Nur ein bisschen anders, als wie es kennen. Es ist nämlich eine Dokumentation mit dem Namen "Searching for Stars Hollow" geplant, die bisher unbekanntes Material zeigt und analysiert, wie es zum weltweiten Hype kam.

Interviews

Alle Hauptdarsteller:innen sollen darin vorkommen - in Interviews geben Lauren Graham (Lorelai), Kelly Bishop (Emily), Liz Torres (Miss Patty) oder Emily Kuroda (Miss Kim) Einblick in die Show.

Ob das der Anfang eines weiteren Schwungs für die Girls ist und eventuell weitere Folgen oder Filme kommen ist nicht bekannt.