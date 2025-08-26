Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. International
Gilmore Girls
© Netflix

Kultserie

"Gilmore Girls"-Sensation: Neuer Film kommt

26.08.25, 10:25
Teilen

Ein neuer Film ist derzeit im Entstehen und soll zum großen Jubiläum herauskommen.

Diese Serie ist absoluter Kult! Von 2000 bis 2007 lief "Gilmore Girls" in sieben Staffeln im TV. Noch heute erfreut sich die Serie vieler Fans.

Mehr zum Thema

Doku

Nun gibt es gute Neuigkeiten. Wie US-Medien berichten, soll die Serie rund um Lorelai und Rory Gilmore zurückkommen. Nur ein bisschen anders, als wie es kennen. Es ist nämlich eine Dokumentation mit dem Namen "Searching for Stars Hollow" geplant, die bisher unbekanntes Material zeigt und analysiert, wie es zum weltweiten Hype kam.

Gilmore Girls Premiere
© Getty Images

Interviews

Alle Hauptdarsteller:innen sollen darin vorkommen - in Interviews geben Lauren Graham (Lorelai), Kelly Bishop (Emily), Liz Torres (Miss Patty) oder Emily Kuroda (Miss Kim) Einblick in die Show.

Ob das der Anfang eines weiteren Schwungs für die Girls ist und eventuell weitere Folgen oder Filme kommen ist nicht bekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden