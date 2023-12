Fans in Sorge um "Gilmore Girls"-Star Alexis Bledel

Die Schauspielerin (42) wirkt auf einem neuen Foto äußerst zerbrechlich.

Sieben Jahre lang war Alexis Bledel als Rory in der Kultserie „Gilmore Girls“ zu sehen und spielte sich dabei in die Herzen der Fans. Nach dem Ende der Serie blieb der große Durchbruch aus, Bledel (mittlerweile 42) wirkte nur noch unregelmäßig in Filmen und Serien mit.

Fans besorgt

Diese Woche postete Hollywoodstar Blake Lively ein Foto auf Instagram, das nun für Spekulationen bei den Fans sorgt. Zu sehen sind neben Lively auch die Schauspielerinnen America Ferrera , Amber Tamblyn und eben Alexis Bledel. Der „Gilmore Girls“-Star wirkt dabei äußerst dünn und fast schon zerbrechlich. „Alexis sieht nicht gut aus“, schreibt etwa ein User, ein anderer fragt: „Macht sich noch jemand Sorgen, weil sie so dünn geworden ist?“

Sieht man sich dann aber die weiteren Fotos an, merkt man schnell, dass man sich keine Sorgen um die Schauspielerin machen muss. Bledel strahlt neben ihren Kolleginnen und sieht vor allem auch gesund aus.

Die vier Schauspielerinnen kennen sich schon lange. 2005 spielten sie zusammen in der Komödie Eine für 4“ ( „Sisterhood of the traveling pans“) und sind seither befreundet.

Privat lief es für Bledel zuletzt nicht nach Wunsch. Ihr Mann Vincent Kartheiser (bekannt aus Mad Men) reichte nach 8 Jahren Ehe die Scheidung ein. Das Paar hat zusammen einen Sohn.