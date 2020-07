Sensation: Gilmore Girls vor TV-Comeback

Fans der Sendung sind im siebten Himmel! Es gibt Gerüchte, dass die Hit-Serie "Gilmore Girls" noch einmal verlängert werden soll. Bereits 2016 kehrte das Format, das von einem kecken, engagierten Mutter-Tochter-Duo handelt wieder auf die Bildschirme. Damals waren es vier Teile in Spielfilmlänge, die beim Streamingdienst Netflix zu sehen waren.

Starker Cliffhanger

Am Ende blieb eines übrig: Ein Mega-Spoiler! Die letzte Szene dreht sich nämlich darum, dass Rory ihrer Mama Lorelai erzählt, sie sei schwanger. Von wem, das bleibt ebenso ein Rätsel wie die Zukunft der cleveren Brünetten.

Bald neue Staffel der Gilmore Girls?

Doch nun könnten all unsere Fragen bald beantwortet werden. Denn auf dem offiziellen Account der Serie finden sich zwei kryptische Postings, alte Zitate aus der Serie. Beide sind schon eine Weile zu sehen, doch nun wollen Fans eine Botschaft zum Inhalt entschlüsselt haben.

Ist das Rorys Karriere?

Dieses Bild, so heißt es in Fan-Diskussionen könnte darauf hindeuten, dass Rory Lehrerin geworden ist in Chilton, ihrer alten Elite-Highschool.

Neuer alter Mann?

Spekuliert wird auch darüber, ob plötzlich ein neuer Mann in Rorys Leben getreten is, den sie aus Jugendtagen kennt. Tristan, ihr snobistischer Mitschüler könnte ihr neuer Gefährte sein und zu einem spannenden Dreiecks-Verhältnis mit dem Vater von Rorys Kind sorgen...