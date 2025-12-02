DIESER österreichische Ort soll der schönste Winterort Europas sein

Icelandair hat die schönsten Winterdestinationen Europas gekürt und Österreich räumt groß ab. Gleich drei heimische Orte schaffen es in die Top 5, einer davon sogar auf Platz 1. Welche Stadt an Schneefall, Sternenhimmel und Weihnachtszauber alle schlägt? Wir klären auf.

Europa hat eine neue Winterkönigin und sie liegt mitten in Österreich. Die isländische Airline Icelandair hat ein neues Ranking veröffentlicht und darin schneidet Österreich erstaunlich gut ab. Gleich drei Städte schaffen es in die europäischen Top 5 der schönsten Winterdestinationen. Eine davon landet sogar auf Platz 1. Welche? Nun, halten Sie Ihre Daunenjacke fest, wir verraten es Ihnen.

Dieser Ort ist der schönste Winterort Europas

Ein ruhiger See, beschneite Berggipfel und kitschige Häuschen am Seeufer - all das liefert der österreichische Siegerort: Hallstatt. Doch nicht nur seine berühmte Postkartenkulisse brachte ihn aufs Stockerl. Icelandair bewertete vier messbare Kriterien:

durchschnittlicher Schneefall im Jänner

klare Nächte & geringe Lichtverschmutzung

Instagram-Hashtags rund um Weihnachtsmärkte

sowie die allgemeine Winteratmosphäre

© Getty Images

In all diesen Punkten schnitt Hallstatt hervorragend ab. Besonders beeindruckend: 890 Millimeter Schneefall pro Winter und ein nächtlicher Himmel, der Sternenschauer fast garantiert.

Platz 2 und 3: Salzburg & Sibiu

Mit Salzburg auf Platz zwei hat Österreich gleich den nächsten Hit gelandet. Zwischen Christkindlmarkt, barocker Kulisse und musikalischem Erbe ist die Stadt eigentlich schon von Natur aus eine Weihnachtskarte.

© Getty Images

Platz drei geht an Sibiu in Rumänien, ein Ort, der mit mittelalterlichem Charme und einem beliebten Weihnachtsmarkt punkten kann.

© Getty Images

Platz 4: Wien teilt sich Platz

Der vierte Platz geht gleichermaßen an Luzern und Wien. Unsere Hauptstadt beweist wieder einmal, dass sie im Winter glänzen kann, auch digital: 26.900 Instagram-Posts rund um Weihnachtsmärkte sprechen eine deutliche Sprache.

© Getty Images

Luzern überzeugt mit Seeidylle, schneereichen Wintern und Alpenkulisse.

Die restlichen Plätze im Ranking

Die Top 10 werden komplettiert von:

Český Krumlov (Tschechien)

Ljubljana (Slowenien)

Bern (Schweiz)

Trenčín (Slowakei)

München (Deutschland)

Österreich ist Europas Winter-Hotspot

Drei Top-Platzierungen und ein klarer Sieg: Österreich zeigt, dass es in Sachen Winterromantik den Kontinent locker in den Schatten stellt.