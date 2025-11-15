Österreichs schönste Adventmärkte: Wien, Salzburg & das Salzkammergut im Lichterzauber

Adventzauber von Wien bis Salzburg: Vom legendären Wiener Christkindlmarkt am Rathausplatz bis zu den romantischen Adventmärkten im Salzkammergut. Die heimischen Weihnachtsmärkte locken mit Glühwein, Handwerkskunst und einer Portion Weihnachtsmagie. Ein Highlight für alle Sinne!

Weihnachten steht vor der Tür. Und alle Jahre wieder beginnt die Suche nach originellen und sinnvollen Geschenken. Fündig wird man landauf und landab auf einem der zahlreichen stimmungsvollen Advent-, Christkindl- und Weihnachtsmärkte, die Inbegriff der vorweihnachtlichen Romantik sind. Man schlendert von einem Stand zum nächsten, bewundert das Kunsthandwerk, trinkt einen Glühwein oder Punsch und verkostet Lebkuchen. Wir präsentieren Ihnen all jene Märkte, die einen in Weihnachtsstimmung versetzen. Erleben Sie die Magie der heimischen Adventmärkte – von Wiens festlichen Plätzen bis zu den idyllischen Dörfern des Salzkammerguts.

Wiener Christkindlmarkt. Der Rathausplatz verwandelt sich in eine bunte Weihnachtswelt. © stadt.wien.marketing/Flo Mitteregger

Wiener Christkindlmärkte: Tradition, Glühwein & Eistraum

Von Mitte November bis Weihnachten verwandeln sich viele der schönsten und berühmtesten Plätze Wiens in wahre Weihnachtswunderwelten. Unbedingt besuchen sollte man hier natürlich den Wiener Christkindlmarkt (14. November bis 26. Dezember) der sich über den Rathausplatz und die umliegenden Parkanlagen mit dem berühmten Herzerlbaum erstreckt. Er feiert heuer sein 50-jähriges Jubiläum. Ein meterhoher Torbogen aus Kerzen empfängt die Besucher, die sich durch festlich geschmückte Stände mit Weihnachtsgeschenken, Christbaumschmuck, Kunsthandwerk und süßen Leckereien schlängeln. Ein Highlight ist der Eistraum (bis 6. Jänner 2026): Eisläufer können hier ihre Runden durch den romantisch beleuchteten Rathauspark ziehen. Für die kleinen Gäste wartet ein 12 Meter hohes Etagenkarussell und eine eigene Weihnachtswelt mit Rentierzug, Krippenpfad, Kinderhütte und einer eigenen Eislauffläche. Ein weiteres Highlight abseits des Christkindlmarkt, ist das Adventsingen im Rathaus – eine liebgewonnene Tradition an allen vier Adventwochenenden (Fr. bis So.).

Ein Blickfang: Weihnachtsbaum vor Schloss Schönbrunn. © Imperial Markets

Vor der imposanten Kulisse von Schloss Schönbrunn verzaubert der Weihnachtsmarkt (bis 6. Jänner) mit traditionellem Handwerk, kunstvoller Weihnachtsdekoration und festlichem Flair. Ein Eislaufplatz und Eisstockbahnen bieten Wintersportspaß, während Kinderherzen bei Karussell, Riesenrad und der Kindereisenbahn höher schlagen.

Weihnachtsdorf Belvedere. Das Schloss bildet die perfekte Kulisse für ein romantisches Winter-Date. © Weihnachtsdorf Belvedere

Im Weihnachtsdorf hinter dem Schloss Belvedere (von 14. Nov. bis 31. Dez.) erleben Besucher die Magie der Barockarchitektur. Umgeben von einem eleganten Schlosspark lockt dieser Weihnachtsmarkt mit edlem Kunsthandwerk, festlichen Gaumenfreuden und einer beschaulichen Atmosphäre – ein wahres Wintermärchen inmitten von Wien.

Funkelnd. Die romantische Bergweihnacht am Stadtplatz von Wels begeistert mit dem größten Christkind der Welt. © Wels Marketing & Touristik/René Hauser

Welser Weihnachtswelt: Lichterzauber und Familienhighlights

Vom 14. November bis 24. Dezember erstrahlt die oberösterreichische Stadt in festlichem Glanz. Die Bergweihnacht am Stadtplatz lädt zum Bummeln ein, während der Lichterpfad eine magische Atmosphäre schafft. Der Gösser Biergarten Advent sorgt mit finnischen Fachwerkbauten, Feuertonnen und beleuchteten Kastanienbäumen für stimmungsvolle Weihnachten.

Auf der Almdorfbühne gibt es stimmungsvolle Veranstaltungen, und für Kinder gibt es zahlreiche Attraktionen. Ein besonderes Highlight ist das himmlische Wolkenreich im Ledererturm, wo Besucher ihren Brief ans Christkind abgeben können. Im Pollheimer Park gibt es neue Beleuchtungshighlights wie den Lichtertunnel.

Salzburger Christkindlmarkt vor majestätischer Kulisse vor Dom und Residenz © Tourismus Salzburg GmbH/ G. Breitenegger

Salzburger Advent: Historische Märkte und winterliche Erlebnisse

Genießen Sie das einzigartige Ambiente auf einem der schönsten und ältesten Weihnachtsmärkte – dem historischen Salzburger Christkindlmarkt am Dom- und Residenzplatz (20. Nov. bis 1. Jän.). Zwischen stimmungsvoll drapierten Christbäumen findet man rund 100 Verkaufsstände mit einem vielfältigen Angebot von handgefertigten Dingen aus Holz, Metall oder Textil sowie allerlei Gaumenfreuden in Form von österreichischen Spezialitäten, Glühwein und Punsch. Der „Eiszauber am Mozartplatz“ (13.11. bis 31.1.) eröffnet die Möglichkeit, in der Salzburger Altstadt Wintersport in einem einzigartigen Ambiente zu betreiben.

Hellbrunner Advent verzaubert mit seiner einzigartigen Weihnachtsidylle vor barocker Kulisse. © Hellbrunner Adventzauber

Der Hellbrunner Adventzauber von 20. November bis 24. Dezember ist besonders für Familien ein unvergessliches Erlebnis. Die Schlossfassade verwandelt sich mit ihren 24 Fenstern in einen riesigen Adventkalender, während ein Märchenwald aus über 700 Nadelbäumen den Park schmückt. 10.000 rote Kugeln und Lichterketten lassen das gesamte Areal bei Dunkelheit in festlichem Glanz erstrahlen. Besonders beliebt ist der Adventzauber dank des umfangreichen Kinderprogramms, das den kleinen Gästen unzählige weihnachtliche Überraschungen bietet.

Salzkammergut Advent. Blickfang am Wolfgangsee ist die 16 Meter hohe Friedenslaterne. © Wolfgangsee Tourismus GmbH/Mirja Geh

Salzkammergut Advent: Romantik, Kunsthandwerk & festliche Traditionen

Von Ende November bis Jänner öffnen die Adventmärkte des Salzkammerguts. In den Regionen Attersee-Attergau, Bad Ischl, Dachstein Salzkammergut, Fuschlseeregion, Mondsee-Irrsee und Traunsee-Almtal erwarten die Gäste stimmungsvolle Märkte, die durch ihre einzigartige Atmosphäre und tief verwurzelte Tradition bestechen. So verzaubert beispielsweise der Wolfgangseer Advent von 21. November bis 21. Dezember mit einer einzigartigen Mischung aus Tradition, Kulinarik und Kunsthandwerk. Die WolfgangseeSchifffahrt verbindet die idyllischen Adventmärkte in St. Gilgen, Strobl und St. Wolfgang, während die 16 Meter hohe Friedenslichtlaterne am See strahlt. In Strobl wartet Europas größte Kastenkrippe, und der beleuchtete Adventzug der SchafbergBahn bringt Besucher zur festlich erleuchteten Schafbergalm.

Die besten Hotels für eine zauberhafte Adventzeit

Flemings City Selection/ Wien. Nur wenige Gehminuten vom Rathaus entfernt gelegen. Schlichte und elegante Zimmer, Offenes Bad mit Glasdusche. 1N im DZ für 2 Pers. ab 99 Euro. flemings-hotels.com

Harrys Home Millenium Tower/Wien. Preisbewusste und Familien finden im markanten Wolkenkratzer an der Donau Zimmer und Studios mit Blick auf den Strom. Regionales und selbstgemachtes Frühstücksbuffet. 1N im DZ für 2 Pers. ab 141 Euro. www.harrys-home.com

Waldhof Fuschlsee Resort ****s/Fuschl am See. Viel Komfort bieten die Zimmer. Kulinarik auf Haubenniveau und ein 4.000 m² großer Wellnessbereich. 1N DZ für 2 Pers. inkl 3/4 Pension ab 409 Euro. www.waldhof-fuschlsee.at

Seeside Hotel Seewirt Mattsee**** 4*/Mattsee. Dolce Vita am Seeufer mit Rooftop-Wellness. Moderne Zimmer mit Seeblick, Boxspring- bzw. Kingsize-Bett Haubenlokal. 1N im DZ inkl. HP für 2 Pers. ab 344 Euro. www.seesidehotel.at

Romantik Hotel Im Weissen Rössl****s/St. Wolfgang. Ein österreichisches Kulturgut in einmaliger Lage. Gemütliche, neu gestaltete Zimmer. Beheizter Seepool auch im Winter. Wenn‘s dumpa wird – Angebot: 2N im DZ ab 440 Euro p. P. www.weissesroessl.at

Tipps to go: Familien-Sonntag. An den Adventsonntagen fahren Kinder bis 14 Jahre gratis mit der WolfgangseeSchifffahrt und der SchafbergBahn. In Strobl, St. Gilgen und im ErlebnisQuartier der SchafbergBahn sorgen Mitmachaktionen für leuchtende Kinderaugen.