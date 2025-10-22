Der Christbaum ist da! Imposante Fichte schmückt Schloss Schönbrunn

Im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn thront seit heute ein beeindruckender Christbaum. Die Fichte aus dem Salzburger Pinzgau wurde mit Sorgfalt ausgewählt und transportiert.

Ein mächtiger Gruß aus dem Salzburger Pinzgau hat Wien erreicht. Im Morgengrauen wurde eine 160 Jahre alte Fichte im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn aufgestellt. Der Baum stammt aus dem tief verschneiten Raurisertal und bringt ein Stück österreichische Natur mitten ins Herz der Hauptstadt. Mit ihm beginnt der festliche Countdown für den Weihnachtsmarkt Schönbrunn, der am 6. November seine Tore öffnet.

© Hanna Forster / Imperial Markets

Die Fichte wurde mit großer Sorgfalt im Forstrevier Taxenbach der Österreichischen Bundesforste gefällt und per Tieflader quer durchs Land transportiert. "Der heurige Christbaum ist ein besonders schönes Exemplar, eine stattliche, schön gewachsene Fichte mit rundum dichten Ästen. Wir freuen uns, damit ein Stück heimischen Wald und vorweihnachtliche Stimmung in die Stadt zu bringen", so Georg Schöppl, Vorstandssprecher der Österreichischen Bundesforste.

Die rund 160 Jahre alte Fichte stammt aus dem Raurisertal im Salzburger Pinzgau und wurde sorgsam im ÖBf-Forstrevier Taxenbach geerntet und per Tieflader nach Wien transportiert. © Wolfgang Simlinger / Österreichische Bundesforste

Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt

Die imposante Erscheinung des Baumes sorgt für staunende Blicke und weckt die kindliche Vorfreude auf Lichterglanz, Punsch und Weihnachtszauber. Fachmännisch von erfahrenen Forstexperten positioniert, fügt sich die Fichte eindrucksvoll in die majestätische Kulisse von Schönbrunn ein. "Es ist jedes Jahr ein besonderer Moment, wenn der große Christbaum im Ehrenhof aufgestellt wird", sagte Katrin Edtmeier, Geschäftsführerin von Imperial Markets.

Mit dem Aufstellen des Baums gehen die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt in die finale Phase. Mehr als 90 liebevoll dekorierte Stände werden traditionelles Kunsthandwerk, regionale Spezialitäten und stimmungsvolle Attraktionen für die ganze Familie bieten.

Vom Ehrenhof in den Tiergarten

Wenn der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn seine Tore im Jänner wieder schließt und die heurige Weihnachtsmarkt-Saison zu Ende geht, bedeutet allerdings nicht das finale Ende der Salzburger Fichte – sie wird nämlich den Tieren im Tiergarten Schönbrunn als natürliches Spielzeug und Leckerbissen übergeben.