Österreichs größer Wintermarkt lässt Riesenrad erstrahlen
© Wintermarkt/Julius Silver

Riesenradplatz

21.10.25, 12:27 | Aktualisiert: 21.10.25, 13:31
Vom 21. November bis zum 6. Jänner heißt es am Wintermarkt am Riesenradplatz wieder "Der Prater rockt"! Auf dem mit größten Wintermarkt Österreichs begeistern 47 Tage lang 35 Live-Konzerte, 31 Gastronomiestände, liebevoll gestaltete Geschenkstände sowie zahlreiche Praterattraktionen. 

Ab 21. November verwandelt sich der Riesenradplatz in eine funkelnde Winterwelt. Lichter, Musik und der Duft von heißem Punsch kündigen den Start des größten Wintermarkts Österreichs an. Mit der feierlichen Illuminierung des Riesenrads beginnt eine festliche Saison, die ganz Wien in Weihnachtsstimmung versetzt. "Die erstmalige Illuminierung des Wiener Riesenrads setzt ein kraftvolles Zeichen für Wiens Strahlkraft als Welthauptstadt der Kultur und Lebensfreude", sagte Natascha Kornberger, die Koordinatorin des Wintermarkts.  

Neben dem stimmungsvollen Wintermarktdorf mit dem atmosphärischen Winter-Rondell erwarten Sie liebevoll dekorierte Souvenir- und Geschenkeläden sowie 31 vielfältige Gastronomiestände und die Luftburg wird wieder zur "Winterburg". Man findet alles von Bio-Snacks über kostenloses Luftburgspringen, Outdoor-Spielplatz, Bocciabahnen bis hin zur coolen Christbaum-Party mit DJ.  

© Wintermarkt/Julius Silver

Ein besonderer Höhepunkt ist der familienfreundliche Perchtenlauf am 30. November um 17:00 Uhr, bei dem 200 maskierte "Kramperln" mit Glockengeläut und teuflischen Kostümen über den Platz ziehen und nach alter Tradition die bösen Wintergeister vertreiben. 

Der Prater rockt: 35 Live-Konzerte 

Bis zum 6. Jänner verwandelt sich der Prater in eine Erlebniswelt für Groß und Klein. Der Wintermarkt mit über 15.000 Quadratmetern bietet ein Programm, das keine Wünsche offenlässt. Unter dem Motto "Der Prater rockt" gibt es 35 Live-Konzerte, 31 Gastronomiestände, Geschenkstände und zahlreiche Attraktionen. Jeden Mittwoch bis Sonntag spielen Bands auf der Bühne, von Gospel über Pop bis Soul. Der Eintritt ist frei und es gibt keinen Konsumzwang. Die winterliche Bühne wird so zum Treffpunkt für Musikliebhaber und Familien gleichermaßen.

Praterspaß auch im Winter

Auch der klassische Praterspaß bleibt erhalten. Die Fahrgeschäfte sind geöffnet, vom Autodrom über das Kettenkarussell bis zur nostalgischen Fahrt mit dem Winterzug. Wer es romantisch mag, genießt eine Runde im hell erleuchteten Riesenrad. Mitglieder des Vorteilsclubs der Stadt Wien dürfen sich montags über 25 Prozent Rabatt auf Speisen und Produkte sowie auf Fahrgeschäfte freuen. Der Wintermarkt lädt zum Genießen, Staunen und Verweilen ein und zeigt, wie schön Wien im Winter leuchten kann.

