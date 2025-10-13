Weihnachtsmarkt Schönbrunn lockt mit neuen Highlights

Wenn sich der Ehrenhof in eine Märchenwelt verwandelt und der Duft von Punsch in der Luft lieg, dann beginnt der Weihnachtszauber vor dem Schloss Schönbrunn. Der Weihnachtsmarkt öffnet vom 6. November bis zum 6. Jänner seine Pforten und verbindet festliche Neuheiten mit vertrautem Charme.

Über 90 Ausstellerinnen und Aussteller, handgefertigte Kunstwerke, Musik, Genuss und Kinderfreuden machen das Schlossareal zu einem Herzstück des Wiener Advents. Ein besonderes Highlight ist in diesem Jahr die neue Lindt-Erlebniswelt "Golden Christmas". Auf 300 Quadratmetern präsentiert das Schweizer Traditionshaus festliche Dekorationen, feine Schokoladenkreationen und kreative Workshops für große und kleine Genießerinnen und Genießer.

Über 90 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren handgefertigte Produkte, kunstvolle Dekorationen und kulinarische Spezialitäten © Manfred Szieber

Ebenfalls neu ist das große Strohlabyrinth. Auf spielerische Weise lässt sich hier der Orientierungssinn testen, während in der Mitte eine kleine optische Überraschung wartet. Ein weiterer Blickfang ist die neue Weihnachtskrippe, gestaltet vom burgenländischen Bühnenbildner Manfred Waba.

Nachhaltig sporteln

Neben der Vielfalt an Handwerk und Kulinarik begeistern auch heuer wieder beliebte Attraktionen aus dem Vorjahr. Die nachhaltige Eislaufbahn und die Eisstockbahnen des Schweizer Unternehmens GLICE bieten umweltfreundlichen Wintersport-Spaß für alle Generationen. Das System funktioniert ohne Wasser und Energieverbrauch und sorgt dennoch für ein authentisches Eislaufgefühl.

Zu den weiteren Höhepunkten zählen das eigens errichtete Riesenrad mit seinem eindrucksvollen Blick auf das festlich erleuchtete Schloss, ein nostalgisches Karussell und die liebevoll gestaltete Kindereisenbahn. In der Bastelhütte "Holzzirkus" können die jüngsten Gäste außerdem mit altersgerechtem Werkzeug kleine Holzwerke gestalten und so den Werkstoff auf spielerische Weise kennenlernen.

Weihnachtsbaum aus Salzburg

Musikalisch begleitet wird das Markterlebnis von über dreißig Konzerten, bei denen Chöre, Blasmusikgruppen und kleine Ensembles auftreten. "Alle Musikerinnen und Musiker werden fair vergütet und am Markt verköstigt“, betonten die Veranstalterinnen.

Gemeinsam mit dem imposanten Weihnachtsbaum, der heuer von den Österreichischen Bundesforsten aus dem Forstrevier Taxenbach im Salzburger Raurisertal bereitgestellt wird, entsteht erneut eine festliche Kulisse von beeindruckender Schönheit. Zusammen mit den zahlreichen Attraktionen und neuen Highlights werden so unvergessliche Momente geschaffen, die die Vorfreude auf das Fest für die ganze Familie spürbar machen.