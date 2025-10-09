In Europa: 7 Traumhafte Winterziele, die Sie jetzt buchen sollten

Der Winter verwandelt manche Orte in Europa in ein wahres Winter Wonderland! Wir verraten, welche Hotspots in der kalten Jahreszeit in ihrem vollen Glanz erstrahlen und warum sich ein Besuch jetzt mehr denn je lohnt.

Der Winter muss keineswegs grau und trist sein! Von verschneiten Berggipfeln über malerische Seenlandschaften bis hin zu gemütlichen Städten, die in festlichem Lichterglanz erstrahlen. Wenn Sie die kalte Jahreszeit von ihrer schönsten Seite erleben möchten, dann haben wir die perfekten Reiseziele für Sie.

Rovaniemi, Finnland

Rovaniemi ist der Ort, an dem der Winter seine ganze Pracht entfaltet! Im finnischen Lappland können Sie nicht nur den Weihnachtsmann treffen, sondern auch die Polarlichter erleben, wie sie den Himmel in ein farbenfrohes Schauspiel verwandeln. Im Winter können Sie durch die tief verschneiten Wälder wandern, mit Schlittenhunden fahren oder mit dem Rentierschlitten die zauberhafte Winterlandschaft erkunden.

Abisko, Schweden

Der klare Himmel und die unberührte Natur machen diesen Ort zu einem echten Wintergeheimtipp. Hier können Sie nachts in den Himmel schauen und sich von den Polarlichtern verzaubern lassen, die jedes Jahr Tausende anziehen. Abisko bietet außerdem unvergessliche Abenteuer, ob Sie nun mit Schneeschuhen durch den tiefen Schnee stapfen oder mit dem Schlitten den Berg hinuntersausen.

Lofoten, Norwegen

Die Lofoten-Inseln gehören zu den spektakulärsten Winterdestinationen Europas. Die schneebedeckten Berge, die das tiefblaue Wasser der Fjorde umrahmen, bieten eine atemberaubende Kulisse. Auf den Lofoten können Sie mit einem Boot die Fjorde erkunden oder sich in einem der charmanten Rorbuer (Fischerhütten) in gemütlicher Atmosphäre entspannen.

Reykjavík, Island

Wenn Sie auf ungewöhnliche Naturwunder stehen, dann ist Reykjavík genau das richtige Ziel für Sie! Von den berühmten Geysiren und heißen Quellen bis hin zu den beeindruckenden Wasserfällen: hier können Sie bei eisigen Temperaturen in der Blauen Lagune entspannen, während sich der Dampf von den heißen Quellen über die eisige Landschaft zieht. Und wer Glück hat, kann während der langen Winternächte die Polarlichter über der Hauptstadt bewundern.

Seiser Alm, Italien

Für Wintersportbegeisterte ist die Seiser Alm in Südtirol ein absoluter Hotspot. Die verschneiten Hänge der Dolomiten locken zum Skifahren, Snowboarden und Schneeschuhwandern. Und nach einem aktiven Tag in der frischen Bergluft warten gemütliche Hütten und kulinarische Köstlichkeiten. Hier wird der Winter zu einem wahren Fest für alle Sinne.

Riga, Lettland

Lust auf einen winterlichen Städtetrip? Dann ab nach Riga! Die mittelalterliche Altstadt der lettischen Hauptstadt verwandelt sich im Winter in ein wahres Lichtermeer. Weihnachtslichter funkeln an jeder Ecke, und die charmanten, romantischen Gassen sind die perfekte Kulisse für unvergessliche Spaziergänge im Schnee. Ein wahres Wintermärchen wartet auf Sie!

Weissensee, Kärnten

Auch Österreich hat viele Winterparadiese zu bieten und der Weissensee in Kärnten gehört definitiv dazu! Wenn der See zugefroren ist, verwandelt sich dieser idyllische Ort in ein Winterwunderland. Hier können Sie auf dem spiegelglatten Eis eislaufen, Eishockey spielen oder einfach in aller Ruhe die verschneite Natur genießen.