Der einstige Dschungelcamper ist wieder mit seiner alten Liebe zusammengekommen.

Die Liebe schreibt die schönsten Geschichten – manchmal mit jahrzehntelanger Pause. Schlagerstar Peter Orloff (81), bekannt durch Hits wie „Ein Mädchen für immer“, erlebt gerade ein spätes, umso bewegenderes Liebes-Comeback: mit Gaby, seiner Jugendverlobten aus den frühen 1980er-Jahren.

Zwischen Vergangenheit und Neubeginn

Von 1979 bis 1983 waren Peter und Gaby ein Paar – jung, verliebt, verlobt. Doch ein heftiger Streit brachte das Liebesglück zum Platzen. Gaby warf Orloff damals die Verlobungsringe vor die Füße und verschwand aus seinem Leben. Es folgte jahrzehntelanges Schweigen.

Peter fand später mit seiner Frau Linda neues Glück. Aus dieser Ehe wurde über die Jahre eine tiefe Freundschaft. Linda arbeitet bis heute an seiner Seite, Orloff spricht mit großem Respekt über sie: „Linda bleibt ein ganz wichtiger Mensch in meinem Leben. Ich bin ihr für alles, was wir erlebt haben, zutiefst dankbar.“

© Getty Images

Das Wiedersehen, das alles veränderte

Dann, im Jahr 2024, geschah das Unerwartete: Gaby besuchte erneut ein Konzert ihres einstigen Verlobten. Nach dem Auftritt kam es zum Wiedersehen – und zum emotionalen Durchbruch.

Orloff erinnert sich in der Bild: „Es war plötzlich genau wie damals. Wir haben uns einfach umarmt – und mit einem Mal waren alle Gefühle wieder da. Diese Vertrautheit, diese Nähe – es war, als hätten wir uns nie aus den Augen verloren.“

Von diesem Moment an standen die beiden wieder täglich in Kontakt. Die Gespräche wurden länger, die Verbindung enger. Für Gaby ein klares Zeichen: „Ich habe Peter gefragt, ob er unsere Verlobungsringe noch hat. Er sagte ja – und dass sie nie jemand anderer getragen hat.“ Sie bat ihn, die Ringe – die all die Jahre getrennt in zwei Kästchen lagen – in einem gemeinsamen Etui aufzubewahren.





Ein Kuss, ein Versprechen – ein zweites Kapitel

Ihre Liebesgeschichte begann 1979: Gaby war 19, Peter 35 – ein gefeierter Star der ZDF-Hitparade. Beim ersten Treffen war es Liebe auf den ersten Blick. „Gaby war bildhübsch, mit leuchtend blauen Augen und einer unglaublichen Ausstrahlung“, erinnert sich Orloff.

Bereits am Abend ihres Kennenlernens kam es zum ersten schüchternen Kuss. 1981 folgte die Verlobung in Paris – mit eigens in Beverly Hills angefertigten Ringen. Doch 1983 das jähe Ende – bis sich ihre Wege über 40 Jahre später wieder kreuzten.

Ein Happy End, das keiner mehr erwartet hat

Als sie sich nach dem Konzert wiedertrafen, war klar: Die alte Liebe lebt. Orloff schildert einen besonders bewegenden Moment: „Als wir uns das nächste Mal sahen, lagen wir uns in den Armen – und haben beide vor Rührung geweint.“

Heute sind Peter und Gaby wieder ein Paar. Reifer, ruhiger, aber nicht minder verliebt. Ihre Geschichte zeigt: Echte Gefühle kennen kein Verfallsdatum. Und manchmal braucht es einfach ein zweites Leben für das erste große Glück.