Jannik Sinner erstmals die Nr. 2 der Tenniswelt

Jannik Sinner ist nach seinem Sieg beim Masters in Miami erstmals in seiner Karriere zur Nummer zwei der Tennis-Weltrangliste aufgestiegen.

Für den Südtiroler war es der 22. Sieg im 23. Spiel des Jahres - nach den Triumphen bei den Australian Open und in Rotterdam verlor er heuer nur das Finale von Indian Wells gegen Carlos Alcaraz. Im am Montag veröffentlichten ATP-Ranking zog Sinner nun am Spanier vorbei und steht als erster Tennis-Profi aus Italien überhaupt auf Rang zwei.

Ofner nun 47., Thiem 91.

Vor Sinner liegt nur der Serbe Novak Djokovic, der nach dem frühen Aus in Indian Wells zu Beginn des Monats auf die Teilnahme in Miami verzichtet hatte. Alcaraz rutschte auf Rang drei. Der Steirer Sebastian Ofner verlor sieben Plätze und ist nun 47., Dominic Thiem liegt als 91. (minus eins) ebenfalls noch in den Top 100 der ATP. Bei den Frauen ist Julia Grabher aktuell auf Rang 123 zu finden.