Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Sofia Vergara mit Freundinnen
© Instagram

Frohes Fest

DIESER Hollywood-Star feiert Weihnachten in Wien

26.12.25, 15:56 | Aktualisiert: 26.12.25, 18:15
Teilen

Überraschender Promi-Besuch in der österreichischen Hauptstadt: Schauspielerin Sofía Vergara verbringt die Feiertage in Wien und teilt ihre festlichen Eindrücke auf Instagram mit Millionen Fans. 

Die 53-jährige Schauspielerin nutzte Instagram, um Einblicke in ihren Weihnachtstrip nach Wien zu geben. Zu mehreren Fotos aus dem Wiener Traditions-Hotel Sacher schrieb sie: "Feliz Navidad from Vienna". In ihren Stories zeigte sich Vergara gut gelaunt mit Freunden am Graben und in der prachtvollen Eingangshalle des Hotels. Weitere Aufnahmen dokumentieren die festliche Dekoration und verschiedene Säle des Luxus-Hotels.

Kulturprogramm und Sightseeing

Auch kulturell war die Reise geprägt: Sofía Vergara besuchte die Karlskirche, deren prunkvoller Innenraum offensichtlich Eindruck hinterließ. Außerdem spazierte sie mit ihren Begleitern am Stephansdom, der Hofburg und weiteren Wiener Sehenswürdigkeiten vorbei.

Kulinarische Stärkung

Nach dem Sightseeing kehrte die Gruppe im Restaurant Figlmüller ein, um ein Schnitzel zu genießen – ein absolutes Muss für alle Wien-Besucher, selbst für Hollywoodstars wie Sofía Vergara.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden