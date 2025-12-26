DIESER Hollywood-Star feiert Weihnachten in Wien

Überraschender Promi-Besuch in der österreichischen Hauptstadt: Schauspielerin Sofía Vergara verbringt die Feiertage in Wien und teilt ihre festlichen Eindrücke auf Instagram mit Millionen Fans.

Die 53-jährige Schauspielerin nutzte Instagram, um Einblicke in ihren Weihnachtstrip nach Wien zu geben. Zu mehreren Fotos aus dem Wiener Traditions-Hotel Sacher schrieb sie: "Feliz Navidad from Vienna". In ihren Stories zeigte sich Vergara gut gelaunt mit Freunden am Graben und in der prachtvollen Eingangshalle des Hotels. Weitere Aufnahmen dokumentieren die festliche Dekoration und verschiedene Säle des Luxus-Hotels.

Kulturprogramm und Sightseeing

Auch kulturell war die Reise geprägt: Sofía Vergara besuchte die Karlskirche, deren prunkvoller Innenraum offensichtlich Eindruck hinterließ. Außerdem spazierte sie mit ihren Begleitern am Stephansdom, der Hofburg und weiteren Wiener Sehenswürdigkeiten vorbei.

Kulinarische Stärkung

Nach dem Sightseeing kehrte die Gruppe im Restaurant Figlmüller ein, um ein Schnitzel zu genießen – ein absolutes Muss für alle Wien-Besucher, selbst für Hollywoodstars wie Sofía Vergara.