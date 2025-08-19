Jeder kann für eine Woche Stand am Linzer Weihnachtsmarkt betreiben - Jetzt bewerben

Hier hat man die Chance für eine Woche z.B. einen Vanillekipferl-Stand zu betreiben.

Linz. Die Pop-Up-Hütte am Weihnachtsmarkt im Linzer Volksgarten wird auch in diesem Jahr geöffnet sein. Noch bis 31. August haben kreative Köpfe, innovative Startups, regionale Betriebe, Vereine und Einzelpersonen die Möglichkeit, sich für die Nutzung zu bewerben.

Auf zirka elf Quadratmetern Fläche (5 x 2,3 Meter) bietet diese beste Voraussetzungen, um Produkte und Ideen zu präsentieren: Zur Ausstattung gehören Strom- und Lichtanschluss, ein Verkaufs- und Ausstelltisch sowie Regale an der Rückwand. Die Vermietung erfolgt für jeweils eine Woche inklusive Wochenende, die Kosten richten sich nach der Linzer Marktgebührenordnung.

„Eine Woche Weihnachtsmarktluft schnuppern – das ist eine tolle Chance für alle, denen die Gesamtdauer des Marktes vielleicht zu lange wäre. Die Pop-Up-Hütte ist eine großartige Gelegenheit, sich mit innovativen, regionalen und weihnachtlich passenden Ideen einem breiten Publikum zu präsentieren. Ich lade alle Interessierten ein, die Chance zu nutzen und ihre Bewerbung einzureichen,“ so Marktreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP).

Die Auswahl der Teilnehmer trifft eine Fachkommission nach Ablauf der Einreichfrist. Besonders willkommen sind Anbieter mit kreativen, typisch weihnachtlichen oder saisonalen Produkten sowie jene, die ihre Waren direkt am Stand herstellen.