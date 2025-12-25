Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
Mann (54) beim Schneeräumen ums Leben gekommen
© getty

Weihnachtstragödie

Mann (54) beim Schneeräumen ums Leben gekommen

25.12.25, 16:10
Teilen

St. Georgen am Kreischberg. Beim Schneeräumen ist am Christtag in der Früh ein 54-jähriger Gemeindebediensteter in St. Georgen am Kreischberg (Bezirk Murau) tödlich verunglückt.  

Er stürzte nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark mit einem "Citymaster" genannten Fahrzeug etwa 40 Meter über eine Böschung ab. Für den Mann gab es keine Hilfe mehr. Arbeitskollegen und Angehörige des Opfers wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Laut Polizei war das Räumfahrzeug auf der steilen Zufahrt zum Friedhof bei Fahrbahnglätte ins Rutschen geraten und im Bereich der Straßenkante stehengeblieben. Der 54-Jährige rief einen Arbeitskollegen zu Hilfe. In dessen Anwesenheit versuchte der Mann dann erneut, nach vorne wegzufahren.

Fahrzeug stürzte ab

Dabei rutschte der "Citymaster" wieder nach hinten weg, durchbrach einen Holzzaun und stürzte bis zum Fundament der sogenannten Holz-Europabrücke über eine steile Böschung ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, wobei der Gemeindebedienstete aus der Sicherheitskabine geschleudert und offenbar von dieser erdrückt wurde, so die Polizei. Der 54-Jährige war nach Angaben eines Notarztes sofort tot.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden