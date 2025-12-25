Kitzbühel-Schock: Feuerwehr kämpft gegen Flammenhölle

In der Heiligen Nacht ist es in Kitzbühel in Tirol zu einem Großbrand gekommen.

Kurz nach 3 Uhr wurden die Feuerwehren aus der Region zu einem Wohn- und Firmengebäude in der Josef-Pirchl-Straße alarmiert. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen Teile des Dachbereichs bereits in Vollbrand, meterhohe Flammen und dichte Rauchschwaden waren weithin sichtbar.

Das betroffene Gebäude liegt direkt an der B161, die wegen der Löscharbeiten vorübergehend komplett gesperrt werden musste. Rund 120 Feuerwehrleute aus Kitzbühel, St. Johann in Tirol, Reith bei Kitzbühel und Aurach standen im Einsatz, um ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser zu verhindern. Der massive Löscheinsatz zeigte Wirkung: Am frühen Vormittag war der Brand unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten liefen jedoch weiter.

© ZOOM Tirol

© ZOOM Tirol

Bewohner in Sicherheit

Nach ersten Informationen der Polizei konnten sich alle Bewohner rechtzeitig in Sicherheit bringen. Insgesamt sollen sich sieben Personen im Haus aufgehalten haben. Auch mehrere Haustiere, darunter Hunde und Katzen, wurden offenbar noch rechtzeitig ins Freie gebracht. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.

© ZOOM Tirol

Die Bundesstraße konnte gegen 8.30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zur Ursache des Feuers gibt es bislang keine gesicherten Erkenntnisse. Brandermittler waren bereits vor Ort und wollen ihre Untersuchungen nach „Brand aus“ aufnehmen.