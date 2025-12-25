Mit 150 km/h! Wilde Verfolgungsjagd durch Brigittenau

In der Nacht auf Donnerstag ist es in Wien-Brigittenau zu einer spektakulären Verfolgungsjagd gekommen.

Polizisten der Polizeiinspektion Vorgartenstraße wollten einen Pkw in der Dresdner Straße zu einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle anhalten, doch der Fahrer dachte nicht daran, stehen zu bleiben. Stattdessen beschleunigte er plötzlich und flüchtete über die Floridsdorfer Brücke in Richtung 21. Bezirk.

Während der Fahrt erreichte der Wagen zeitweise Geschwindigkeiten von bis zu 150 km/h. Mehrere rote Ampeln wurden missachtet, die Flucht führte über zahlreiche Straßenzüge durch den Wiener Norden. In der Siegfriedgasse sprang schließlich ein Mitfahrer aus dem Auto und versuchte, zu Fuß zu entkommen. Beamte der Polizeiinspektion Donaufelder Straße konnten den Mann jedoch rasch anhalten. Bei ihm wurde eine geringe Menge Cannabis sichergestellt.

Flucht fortgesetzt

Der Pkw setzte seine Flucht dennoch fort. Erst in der Ostmarkgasse hielt der Lenker an und ergriff ebenfalls zu Fuß die Flucht, kam aber nicht weit: Kurz darauf wurde er eingeholt und festgenommen. Bei dem Mann handelt es sich um einen 23-jährigen niederländischen Staatsangehörigen. Währenddessen setzte sich die Beifahrerin auf den Fahrersitz und fuhr mit dem Auto noch einige Meter weiter, bis auch sie von der Polizei gestoppt wurde.

Weitere Erhebungen brachten brisante Details ans Licht. Weder der 23-Jährige noch seine Beifahrerin verfügten über eine gültige Lenkberechtigung, zudem standen beide unter dem Einfluss von Suchtmitteln. Besonders schwer wiegt jedoch ein weiterer Fund: Gegen den 23-Jährigen bestand ein europäischer Haftbefehl. In den Niederlanden war er unter anderem wegen Entführung, Geiselnahme und schweren Raubes zu einer noch zu verbüßenden Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden.

Der Mann wurde in eine Justizanstalt eingeliefert.