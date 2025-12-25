Laterne fing Feuer: Weihnachtsschock für Steirer

In Kindberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) ist in der Nacht auf den Christtag ein Mehrparteienhaus wegen eines Brandes evakuiert worden.

In dem Objekt hatten sich nach Angaben der Landespolizeidirektion Steiermark 21 Personen aufgehalten. Drei von ihnen mussten von der Feuerwehr aus dem dritten Obergeschoß über eine Leiter gerettet werden. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer dürfte durch eine Kerze bzw. Laterne ausgelöst worden sein, die im Stiegenhaus der obersten Etage auf einer Kunststoffbox abgestellt war, berichtete die Polizei von ersten Ermittlungsergebnissen. Durch starke Hitzeentwicklung, begann der Kunststoff zu brennen. Es kam auch zu einer massiven Rauchentwicklung. Im Stiegenhaus entstand erheblicher Sachschaden.

Der Alarm war laut Polizei gegen 2.00 Uhr ausgelöst worden. 50 Minuten später war der Brand gelöscht. Feuerwehren standen mit etwa 70 Helfern im Einsatz. Das Rote Kreuz war mit mehreren Sanitätern und einem Notarzt vor Ort.