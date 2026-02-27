Alles zu oe24VIP
Was macht mein Krananhänger im fremden Garten?
© APA

Zufallsentdeckung

Was macht mein Krananhänger im fremden Garten?

27.02.26, 11:04
Teilen

Ein 42-Jähriger entdeckte zufällig seinen Krananhänger im Wert von 13.000 Euro in einem fremden Garten - Männer im Alter von 20 und 23 Jahren waren letztlich zum im Dezember 2022 verübten Diebstahl geständig.

Bei der Klärung eines im Dezember 2022 verübten Krananhänger-Diebstahls in Niederösterreich hat der Zufall Regie geführt. Der 42-jährige ursprüngliche Eigentümer aus dem Bezirk Baden erkannte den Gegenstand im Wert von 13.000 Euro laut Polizei am Donnerstag in einem fremden Garten wieder, als der Mann in Breitenfurt (Bezirk Mödling) beruflich unterwegs war. Der 20-jährige Liegenschaftsbesitzer und dessen 23-jähriger Freund gaben den Diebstahl letztlich zu.

Zunächst hatte der jüngere der beiden Beschuldigten jedoch angegeben, den Anhänger Anfang 2024 über eine Onlineplattform gekauft zu haben. Erst bei den Einvernahmen stellte sich die Wahrheit heraus, die Männer werden der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Der gestohlene Krananhänger ging indes wieder retour an den 42-Jährigen.

